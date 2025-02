Stand: 20.02.2025 08:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Batterie einer Photovoltaik-Anlage Ursache für Explosion in Einfamilienhaus

Nach der Explosion in einem Einfamilienhaus in Schönberg bei Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Mittwochnachmittag hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Offenbar habe demnach eine Batterie einer Photovoltaik-Anlage die Detonation ausgelöst. Durch die Explosion ist eine Hauswand herausgebrochen. Ein Mensch wurde nach Angaben der Feuerwehr durch die Explosion verletzt, die Bewohner waren nicht zuhause. Das Haus gilt als einsturzgefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Mann greift Seniorin in Geesthacht an und verletzt sie schwer

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein offenbar psychisch kranker Mann eine ältere Dame angegriffen. Laut Polizei stach er am Dienstag im Treppenhaus einer Arztpraxis auf die Seniorin ein. Die 84-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, sie konnte sich in die Praxis retten. Der Mann flüchtete und stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Das Amtsgericht Lübeck hat angeordnet, dass der Verdächtige zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Die angegriffene Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Trickbetrug in Lübeck: Schmuck im Wert von mehr als 130.000 Euro erbeutet

Ein vermeintlicher Polizist hat am vergangenen Freitag (14.2.) eine 97-Jährige Lübeckerin angerufen. Angeblich sollte ein Einbruch in ihr Haus geplant sein, die Polizei würde sicherheitshalber ihre Wertsachen abholen. Die Seniorin übergab kurze Zeit später einer Frau ihren Schmuck, der mehr als 130.000 Euro Wert sein soll. In einem ähnlichen Fall zwei Tage zuvor sollte eine 83-Jährige 10.000 Euro Kaution für ihren Neffen zahlen, der angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Als sie das Geld vom Sparbuch holen wollte, schöpfte ein Bankmitarbeiter Verdacht und alarmierte die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.02.2025 | 09:30 Uhr