Stand: 19.02.2025 08:29 Uhr

Weniger Schusswaffen in Lübeck

Die Zahl der registrierten Schusswaffen in Lübeck hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen. Das geht aus einer Statistik der städtischen Waffenbehörde hervor. Demnach waren es vor fünf Jahren noch 4.740 Waffen - derzeit sind es nur noch rund 3.250, ein Rückgang von gut 31 Prozent. Grundsätzlich sei die Entwicklung erfreulich, zumal auch die Kontrollen im letzten Jahr intensiviert werden konnten, erklärt Lübecks Senator für Sicherheit und Ordnung, Ludger Hinsen. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Kreis Ostholstein muss Waffenkontrollen ausweiten

Seine Kontrollen ausweiten muss der Kreis Ostholstein. Der hat aktuelle Zahlen vorgelegt, wonach im vergangenen Jahr 9,8 Prozent der Waffenbesitzer überprüft worden sind. Vom Land gefordert sind aber mindestens zehn Prozent. Insgesamt gibt es in Ostholstein etwa 2.800 Waffenbesitzer. Gut 270 Kontrollen wurden laut Bericht im vergangenen Jahr durchgeführt. Die Experten schauen sich dabei an, wie zum Beispiel Jagdgewehre zu Hause aufbewahrt werden. Immer wieder kommt es vor, dass die Fachleute bei Vor-Ort-Terminen etwas zu beanstanden haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Demo für den Erhalt der Eissport- und Tennishalle Timmendorfer Strand

In der Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat es am Dienstagabend eine Demonstration gegeben. Um für den Erhalt des Eissport- und Tenniscentrums (ETC) zu protestieren, waren laut Polizei etwa 250 Menschen vor das Haus des Kurgastes in Niendorf gezogen. Dort saßen nämlich die Gemeindevertreter zusammen, auch um über die Zukunft des ETC zu beraten. Für das Grundstück, auf dem das ETC steht, wird aktuell ein Investor gesucht. Dabei stellt sich die Frage, ob das sanierungsbedürftige Sportzentrum erhalten bleiben muss. Die Gemeinde hatte zuletzt betont, dass das nicht zwingend nötig sei und dafür viel Kritik geerntet. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

