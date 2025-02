Stand: 18.02.2025 08:50 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

46-Jähriger nach Raub und Messerangriff in Lübeck in U-Haft

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz sitzt ein 46-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Lübeck mitteilte, wurde der Mann am Freitag noch in Tatortnähe festgenommen. Er soll in einem Treppenhaus am Lindenplatz zuerst einen 29-Jährigen ausgeraubt und wenig später einen 40-Jährigen ebenfalls am Lindenplatz mit einem Messer verletzt haben. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Unbekannter rammt Polizeiwagen auf der A20 bei Groß Grönau - und flüchtet

Nach einer Verfolgungsfahrt auf der A20 ist ein Unbekannter weiter auf der Flucht. Wie die Polizei Ratzeburg mitteilte, sollte ein gestohlener Ford Kuga in der Nacht zu Montag bei Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg) kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte die Stopp-Zeichen der Polizei und gab Gas. Eine weitere Streifenwagenbesatzung versuchte, das Fahrzeug zu stoppen. Dabei rammte der Unbekannte den Streifenwagen, fuhr eine Böschung hinauf und sprang vermutlich aus dem fahrenden Auto. Von ihm fehlt bislang jede Spur. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Krebshilfe fördert Forschungsprojekt am UKSH Lübeck

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck erhält knapp 580.000 Euro von der Deutschen Krebshilfe. Das Geld fließt in ein Forschungsprojekt zur verbesserten Erkennung von Hirntumoren während der Operation. Mit der neuen bildgebenden Technik sollen Ärztinnen und Ärzte laut UKSH während einer OP Tumorgewebe und gesunde Gehirnareale präziser unterscheiden können. Das verbessere die Sicherheit des Eingriffs und könne die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erhöhen, so die Uniklinik. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Synode der Nordkirche trifft sich in Travemünde

In Lübeck-Travemünde kommt am Donnerstag die neu gewählte Landessynonde der Nordkirche zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Wie die Nordkirche mitteilte, beginnt die Tagung mit einem Gottesdienst in der St.-Lorenz-Kirche. Eine der ersten Aufgaben des Kirchenparlaments mit 155 Mitgliedern ist die Wahl eines neuen Präsidiums. Am Donnerstagabend wird zudem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Grußwort halten. Am Freitag und Samstag sollen weitere Wahlen und Abstimmungen über Kirchengesetze folgen. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

