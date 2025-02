Stand: 17.02.2025 08:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Baustart für erste psychiatrische Abteilung im Lübecker Gefängnis

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck beginnt am Montagvormittag der Bau der ersten vollstationären psychiatrischen Abteilung des Landes. Die Einrichtung soll es ermöglichen, Gefangene je nach Therapiefortschritt gezielt unterzubringen. Nach Angaben des Justizministeriums kostet das Projekt rund 26 Millionen Euro. Zusätzlich entstehen ein neues Hafthaus und eine Sporthalle. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Den symbolischen Spatenstich setzt unter anderem Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Lagerhalle in Gremersdorf abgebrannt – Polizei ermittelt

In Gremersdorf (Kreis Ostholstein) hat am Sonntagabend eine Lagerhalle gebrannt. Laut Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, doch das Wirtschaftsgebäude selbst wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Brandanschlag auf SPD-Fahrzeug in Büchen

In Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Wahlkampf-Transporter der SPD-Bundestagsabgeordneten Nina Scheer in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, deuten erste Hinweise auf Brandstiftung hin. Die SPD Herzogtum Lauenburg geht von einem Anschlag aus. Offenbar wurde ein Brandsatz am Vorderreifen platziert. Die Flammen beschädigten den Motorraum und die Seite des Fahrzeugs. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sprach von einem Angriff auf die Demokratie. Solidaritätsbekundungen kamen von der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli sowie CDU-Vertretern aus Herzogtum Lauenburg und Stormarn. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr



