Stand: 14.02.2025 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Eutin: Polizist wegen Aufnahmen von Kindesmissbrauch verurteilt

Das Amtsgericht Eutin (Kreis Ostholstein) hat einen 57-jährigen Polizisten zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Auf seinem Handy und Laptop waren Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder gefunden worden. Ermittler hatten den Mann über einen Chat mit einem vermeintlich 16-jährigen Mädchen enttarnt – tatsächlich war es ein 42-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, der selbst im Visier der Polizei stand. Bei einer Razzia in Ostholstein entdeckten Beamte die belastenden Dateien. Neben dem Strafurteil läuft ein Disziplinarverfahren. Dem Polizisten droht der Verlust seiner Pensionsansprüche.| NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Pferd in Elmenhorst nach Rettung aus Graben eingeschläfert

In Elmenhorst bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr ein Pferd aus einem Graben gerettet. Das schwerverletzte Tier konnte sich nicht mehr selbst befreien. Feuerwehrkräfte aus Elmenhorst, Talkau und Sahms arbeiteten gemeinsam, um es aus seiner Notlage zu befreien. Trotz der schnellen Hilfe stellte eine alarmierte Tierärztin fest, dass die Verletzungen zu schwer waren. Sie musste das Tier vor Ort einschläfern. Die Besitzerin hatte den Unfall am Donnerstagmorgen entdeckt und sofort die Feuerwehr verständigt. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Verkehrsstörungen in Lübeck: Fridays for Future demonstriert

In der Lübecker Innenstadt müssen Besucher am Freitagnachmittag mit Verkehrsproblemen rechnen. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat zu bundesweiten Protestaktionen aufgerufen – auch in Lübeck. Die Demonstration soll um 15 Uhr auf dem Koberg beginnen und durch die Innenstadt sowie rund ums Holstentor führen. Laut den Veranstaltern werden zahlreiche Teilnehmer erwartet. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich meiden oder mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Sachsenwald: Kreis gibt Fehler in Geodatenbank zu

Nachdem der Forstgutsbetrieb Sachsenwald über mehrere Jahre irrtümlich Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten hat, hat der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg einen Fehler in der Geodatenbank zugegeben. Da die Forstwege dort irrtümlich als Gemeindestraßen ausgegeben worden seien, wäre selbst im Fall einer Prüfung die Zahlung an das gemeindefreie Gebiet nicht aufgefallen, sagte Christoph Mager (CDU) am Donnerstag im Finanzausschuss. Insgesamt erhielt der Forstgutsbetrieb laut Innenministerium in den Jahren 2021 bis 2023 rund 130.000 Euro, die dem gemeindefreien Gebiet nicht zustanden. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 06:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 09:30 Uhr