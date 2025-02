Stand: 13.02.2025 08:09 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Am Donnerstag werden erneut zahlreiche Beschäftigte im öffentlichen Dienst in der Region die Arbeit niederlegen. Am Vormittag ist ein Demonstrationszug durch die Lübecker Altstadt geplant. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, werde unter anderem in Kitas, Senioreneinrichtungen, den Entsorgungsbetrieben, den Lübecker Sana-Kliniken sowie den Kreisverwaltungen in Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg gestreikt. Ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 350 Euro zusätzlich im Monat. Die Arbeitgeberverbände lehnen die Forderungen ab. Die nächsten Tarifverhandlungen sollen am 17. Februar und Mitte März in Potsdam stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 08:30 Uhr

Kitesurfer auf dem Großenbroder Binnensee gerettet

Am Dienstag hat die Feuerwehr einen Kitesurfer aus dem Großenbroder Binnensee (Kreis Ostholstein) gerettet. Der 22-Jährige bekam sein Segel nach einem Absturz nicht mehr in die Luft, weil sich Leinen ineinander verfangen hatten. Passanten alarmierten die Rettungskräfte, die den Kitesurfer unverletzt in ein Schlauchboot ziehen konnten. Die Polizei warnt Wassersportler ausdrücklich davor, allein aufs Wasser zu gehen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 08:30 Uhr

Polizei ermittelt wegen getöteter Tauben im Kreis Ostholstein

Zwischen Fassendorf und Süsel (Kreis Ostholstein) wurden zwölf tote Tauben im Abstand von 50 bis 100 Metern abgelegt. Die Fußringe der Tiere wurden nach Angaben der Ermittler entfernt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Vögel absichtlich getötet und an der Stelle illegal entsorgt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 08:30 Uhr

450 Kilo Heroin in Travemünde sichergestellt

Im Lübeck-Travemünder Hafen hat der Zoll nach eigenen Angaben eine Rekordmenge von 450 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Nach einem Hinweis belgischer und niederländischer Behörden untersuchten die Fahnder eine Lieferung mit Lavendelraumduft, teilte der Zoll mit. Der per Fähre eingetroffene Trailer wurde durch eine mobile Röntgenanlage geschleust. Dabei entdeckten die Beamten das Rauschgift in mehr als 11.000 Sprühdosen, verpackt in Folienbeutel. Nach ersten Erkenntnissen stammt die Ware aus Zentralasien. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 06:00 Uhr

