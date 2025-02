Stand: 12.02.2025 09:06 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Polizei ermittelt nach Körperverletzung in Lübeck-St. Gertrud

In Lübeck-St. Gertrud ermittelt die Polizei nach einer gefährlichen Körperverletzung. Am Montagabend (10.2.) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bülowstraße zu einem Streit, bei dem ein Mann im Gesicht verletzt wurde. Ein weiterer Mann erlitt Stichverletzungen im Bauch- und Schulterbereich. Die Täter flüchteten anschließend. Die Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, die jedoch erfolglos blieb. Ein Verdächtiger wird als 1,90 Meter groß beschrieben, mit grauer Cargohose und schwarzer Daunenjacke. Der andere soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und eine Sturmhaube getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Christian Lindner macht Wahlkampf in Lübeck

Nach Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) kommt am Mittwoch auch FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner nach Lübeck. Am Nachmittag spricht er im Schuppen 9 vor Publikum. Der frühere Bundesfinanzminister kämpft um den Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag. In aktuellen Umfragen liegt die FDP bei vier Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Mann bei Baumarbeiten in Oldenburg eingeklemmt

Bei Gehölzarbeiten auf einer Streuobstwiese in Oldenburg (Kreis Ostholstein) ist ein Mann am Montagnachmittag von einem umstürzenden Baum eingeklemmt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus und befreiten den Verletzten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

BMW-Diebstahl in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen

In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg haben Unbekannte einen grauen BMW 520 D mit Ratzeburger Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug verschwand zwischen Sonntagnachmittag (9.2.) und Montagfrüh von einem Privatgrundstück in der Straße "Alte Glasfabrik". Wie die Täter das Auto starteten, ist unklar. Die Schlüssel befinden sich noch beim Besitzer. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Lebensgefahr: Abbrüche am Brodtener Ufer

Am Brodtener Ufer zwischen Travemünde und Niendorf drohen durch die Witterung plötzliche Abbrüche der Steilküste. Die Hansestadt Lübeck warnt erneut eindringlich davor, abgesperrte Bereiche zu betreten, da akute Lebensgefahr besteht. Besonders gefährdet ist der Abschnitt in Höhe des Hauses Seeblick. Für Fußgänger und Radfahrer wurde eine sichere Umleitung eingerichtet. Dennoch werden die Absperrungen laut Stadtverwaltung immer noch oft ignoriert. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 08:00 Uhr

Kurzfristige Sperrung der A1

Die A1 wird in der Nacht zu Mittwoch zwischen Pansdorf und Sereetz im Kreis Ostholstein in Richtung Süden von 22 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Grund ist ein Schwerlasttransport. Weitere Sperrungen sind für den 18. und 25. Februar ebenfalls wegen Schwerlasttransporten geplant. Die Umleitung erfolgt über Pansdorf. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 16:30 Uhr

Neue Betrugsmasche: Kriminelle locken junge Leute in die Falle

In Schleswig-Holstein warnen die Behörden vor einer kriminellen Masche, die junge Menschen in die Falle lockt. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, nutzen Täter vor allem Social Media, um vermeintlich lukrative Nebenjobs anzubieten. Auch ein 19-Jähriger aus Lübeck fiel darauf rein. "Die Täter überweisen Geld auf das Konto, heben es dann direkt wieder ab, und der Jugendliche macht sich damit der Geldwäsche schuldig. Denn häufig stammt dieses Geld aus anderen Betrugstaten", erklärt Carola Jeschke, Pressesprecherin des LKA. Der junge Lübecker wurde erst misstrauisch als regelmäßig hohe Summen auf sein Konto eingingen und sofort wieder abgehoben wurden. Er alarmierte die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 16:30 Uhr

