Gewalt gegen Polizisten in Lübeck besonders häufig

Die Gewalt gegen Polizeibeamte in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr spürbar zugenommen. Laut einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP registrierte die Polizei 1.515 Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe gegen Einsatzkräfte - rund 200 mehr als im Vorjahr. Besonders betroffen ist Lübeck: Mit 261 registrierten Gewaltdelikten gegen Beamte verzeichnet die Stadt die höchste Zahl im Land. FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz fordert angesichts der Zahlen verstärkte Präventionsmaßnahmen auf Landesebene. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Großbrand auf Bauernhof in Gudow

Auf einem Bauernhof in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Strohballen gerieten aus ungeklärter Ursache in Brand. 125 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW waren 16 Stunden im Einsatz, unterstützt von THW-Ortsverbänden aus Hamburg und Eutin (Kreis Ostholstein). Hartnäckige Glutnester machten aufwendige Löscharbeiten nötig. Erst am Nachmittag wurde die Brandstelle übergeben. Verletzt wurde niemand. Ermittler prüfen noch die Ursache, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Grippewelle trifft Ostholstein am stärksten

Die Grippewelle trifft Ostholstein besonders stark. Laut dem landesweiten Warnsystem gab es dort in der vergangenen Woche 108 Neuerkrankungen - die meisten im Landesvergleich. Ein Ende ist laut UKSH-Chefvirologe Helmut Fickenscher noch nicht absehbar. Das Gesundheitsministerium rät weiterhin zur Grippeschutzimpfung, die auch jetzt noch sinnvoll sei. Sie ist nicht nur bei Hausärzten, sondern auch in vielen Frauenarztpraxen erhältlich. Das Lübecker Gesundheitsamt bietet zudem Corona-Impfungen an. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

