Wildschweine lösen erneut Polizeieinsatz auf Lübecker Autobahnkreuz aus

Am Donnerstagnachmittag sind erneut Wildschweine auf die A20 am Kreuz Lübeck gelaufen. Nach Angaben der Autobahn GmbH haben sie sich unter einem Zaun durchgegraben. Mehrere Frischlinge liefen auf die Fahrbahn. Einsatzkräfte der Polizei konnten sie allerdings zügig einsammeln und wegbringen. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Bereits am Mittwoch waren an derselben Stelle rund ein Dutzend Wildschweine auf der Autobahn unterwegs, drei Tiere wurden erschossen. Es kam zu langen Staus. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Neuer Warnstreik der VHH: Busausfälle im Kreis Herzogtum Lauenburg

Bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) gibt es am Freitag erneut einen Warnstreik. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Ver.di. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Betroffen sind Busverbindungen in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg, Segeberg, Pinneberg, Stormarn und auch in Hamburg. Einzelne Verbindungen finden laut VHH aber trotzdem statt, zum Beispiel im Schülerverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Raser mit gefälschtem Führerschein bei Lübeck unterwegs

Zwischen Lübeck und Travemünde hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der mit 168 km/h auf der Bundestraße unterwegs war. Erlaubt sind an der Stelle 100 km/h. Bei der Kontrolle am Dienstag habe der 45-Jährige einen gefälschten Führerschein gezeigt, so die Polizei. Jetzt müsse er wegen des Geschwindigkeitsverstoßes mit einer Geldstrafe von 600 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Die Autoschlüssel und der gefälschte Führerschein wurden sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

80.000 Euro für Lübecker Dom-Sanierung

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Maurerarbeiten bei der Fassadensanierung am Südturm des Lübecker Doms mit 80.000 Euro. Einen symbolischen Fördervertrag hat Stiftungs-Ortskurator Johannes Schindler am Donnerstag an Dompastorin Margrit Wegner übergeben, heißt es von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Für die Sanierung der Türme des Lübecker Doms werden insgesamt rund 23 Millionen Euro benötigt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

