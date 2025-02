Stand: 06.02.2025 07:49 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Finanzausschuss berät zu irrtümlich gezahlten Geldern für den Sachsenwald

Der Finanzausschuss im Kieler Landtag beschäftigt sich am Donnerstagvormittag mit dem Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg. Es geht um die Frage, warum die Eigentümer des gemeindefreien Forstgutsbezirks über mehrere Jahre 130.000 Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen haben, obwohl ihnen die Mittel nicht zustehen. Knapp 32.000 Euro, die im Jahr 2024 ausgezahlt wurden, hatte das Land noch zurückfordern können. Zuletzt hatte der Sachsenwald als angebliche „Steueroase“ für Aufsehen gesorgt. In einer kleinen Waldhütte sollen sich 20 Briefkastenfirmen angesiedelt haben, um von Steuerprivilegien zu profitieren. Die Steuern selbst nimmt bislang die Familie von Bismarck ein. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Wildschweine sorgen am Autobahnkreuz Lübeck für Stau

Rund ein Dutzend Wildschweine hat am Mittwochnachmittag für einen Polizei-Großeinsatz im Feierabendverkehr gesorgt. Rund um das Autobahnkreuz Lübeck kam es für mehrere Stunden zu Staus. Die Beamten mussten das gesamte Autobahnkreuz Lübeck sperren und scheuchten die Tiere mit Streifenwagen von der Autobahn. Drei Wildschweine wurden von Jägern geschossen. Erst gegen 18.30 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Vertragsverlängerung für VfL Lübeck-Schwartau-Trainer David Röhrig

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat den Vertrag mit Trainer David Röhrig bis 2027 verlängert. Der Trainer steht seit zweieinhalb Jahren an der Seitenlinie der Lübecker. Der VfL Lübeck-Schwartau steht in der Tabelle aktuell auf Rang neun, die Zweitliga-Rückrunde beginnt für das Team am Sonnabend im bayerischen Großwallstadt. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 07:00 Uhr

