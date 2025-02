Stand: 04.02.2025 08:47 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

JVA Lübeck nimmt weniger Häftlinge auf

In Schleswig-Holstein sind fast alle Gefängnisplätze belegt. Besonders eng ist es im geschlossenen Männervollzug (96 Prozent) und bei den Frauen (100 Prozent). Die JVA Lübeck nimmt daher vorerst keine neuen Insassen auf, die wegen unbezahlter Geldstrafen einsitzen müssten. Das Justizministerium setzt diese Ersatzfreiheitsstrafen für drei Monate aus. Um die Lage zu verbessern, wird die JVA Lübeck erweitert: Ein neues Hafthaus und eine psychiatrische Abteilung sollen bis 2026 entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Arten-Olympiade 2025: Lübecker Museum ruft zur Teilnahme auf

Das Museum für Natur und Umwelt Lübeck hat die "Arten-Olympiade 2025" gestartet. Naturfreunde sind aufgerufen, wild lebende Tiere, Pflanzen und Pilze zu fotografieren und die Bilder in einer App hochzuladen. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2025 und ist Teil eines länderübergreifenden Wettbewerbs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist es, die Artenvielfalt sichtbar zu machen und mehr Menschen zu motivieren, die Artenvielfalt zu schützen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Mann auf Supermarkt-Parkplatz in Lübeck niedergestochen

In Lübeck-Eichholz ist am Montagabend ein Mann durch eine Stichverletzung im Oberkörper schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brandenbaumer Landstraße. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter ist weiterhin flüchtig, eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

