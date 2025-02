Stand: 03.02.2025 08:35 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Lübeck: Polizei kontrolliert Messerverbot in Bussen und auf Fähren

Die Lübecker Polizei hat begonnen, in Bussen und auf Fähren Fahrgäste auf das Mitführen von Messern zu kontrollieren. In Schleswig-Holstein gilt seit dem 23. Dezember ein Verbot bestimmter Klingen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Beamten dürfen auch Taschen und Rucksäcke durchsuchen. Ziel sei es, die Sicherheit in Bus- und Fährverbindungen zu erhöhen. Wer gegen das Messerverbot verstößt, muss mit Bußgeldern oder weiteren Konsequenzen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Mehr Gewalt am Lübecker Hauptbahnhof - Polizei schlägt Alarm

Die Zahl der Gewalttaten am Lübecker Hauptbahnhof ist stark gestiegen. 2024 zählte die Bundespolizei 114 schwere Delikte, das sind fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund sei der zunehmende Aufenthalt von Drogensüchtigen, insbesondere Crack-Konsumenten, so die Polizei. Ehrenamtliche Helfer berichten von Angriffen. Auch untereinander kommt es häufig zu Gewalt. Zudem sorgten Bombendrohungen und Messerangriffe für Einsätze. Die Polizeigewerkschaft fordert mehr Personal für Streifen und Videoauswertungen, doch es fehlt an Nachwuchs. Eine bessere Bezahlung soll den Beruf attraktiver machen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

VfB Lübeck holt Unentschieden gegen Hansa Rostock

Der VfB Lübeck hat sich im Testspiel gegen Drittligist Hansa Rostock ein 2:2 erkämpft. Die Partie fand am Sonntag auf der Lohmühle statt. Bereits am kommenden Sonntag steht ein weiterer Test gegen den SV Eichede an. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreiten die Lübecker am 16. Februar gegen Holstein Kiel II. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

