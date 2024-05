Stand: 30.05.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ausländerfeindliche Parolen auf Fehmarn

Auf Fehmarn ermittelt die Polizei unter anderem wegen Volksverhetzung, nachdem dort ausländerfeindliche Parolen zum Partyhit "L' Amour toujours" gesungen wurden. Beim Rapsblütenfest in Petersdorf (Kreis Ostholstein) sollen etwa 15 Partygäste die rechtsextremen Texte kurz nach Mitternacht gesungen haben. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu den betreffenden Personen machen können. Auch Video- und Tonaufnahmen des Tatgeschehens nimmt das Staatsschutzkommissariat in Lübeck entgegen. Die Veranstalter der Travemünder Woche und des Eutiner Stadtfestes kündigten an, das Lied nicht abzuspielen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Fachzentrum für Intensiv-Psychiatrie in Heiligenhafen

Am Mittwoch ist das neue Fachzentrum für Intensiv-Psychiatrie in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) eröffnet worden. Der Neubau bietet Platz für 70 Patientinnen und Patienten und soll die psychiatrisch-psychotherapeuthische Versorgung in den Landkreisen Ostholstein und Plön sowie der Stadt Kiel sichern. In dem Neubau werden 95 Mitarbeitende künftig Patientinnen und Patienten betreuen. Das Land hat das Projekt mit 14 Millionen Euro gefördert. Die 2.300 Quadratmeter große Fläche bietet Platz für drei geschützte Stationen: Allgemein- sowie Gerontopsychiatrie und ein Kompetenzzentrum für Menschen mit geistiger Behinderung. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Schulleitungen warnen vor gefährlicher TikTok-Challenge

Die Schulleitung der Emanuel-Geibel-Schule in Lübeck warnt Eltern in einem Brief vor einer gefährlichen Challenge auf der Social-Media-Plattform TikTok. Beim sogenannten "Pilotentest" geht es darum, durch Luftanhalten an die Grenze der Ohnmacht zu kommen. Zusätzlich drückt eine weitere Person auf Hals oder Brustkorb. So soll ein Rausch entstehen. Die Warderschule in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sei über ähnliche Vorfälle in einer sechsten Klasse informiert, berichten die Lübecker Nachrichten. In Nordrhein-Westfalen hatte die Challenge vor einigen Wochen zu einem Rettungseinsatz geführt. Zwei Mädchen waren bewusstlos geworden. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

