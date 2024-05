Stand: 22.05.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Häfen in SH gut ausgelastet

Viele Häfen in Schleswig-Holstein haben laut einer NDR Umfrage aktuell gut zu tun. Der Fährhafen Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) verzeichnete laut Scandlines im vergangenen Sommer ein Rekordergebnis bei den Passagierzahlen. Auch der Lübecker Hafen ist nach Angaben der Hafen-Gesellschaft bisher gut durch die Krisen gekommen. Vor allem Lkw- und Trailer-Verkehre würden sehr stabil laufen. Generell würden die Häfen im Norden immer mehr an Bedeutung gewinnen, gerade für die Versorgungssicherheit, betont Frank Schnabel vom Gesamtverband Schleswig-Holsteinische Häfen. Allerdings zeige sich auch hier der Fachkräftemangel. In Puttgarden werden laut Scandlines zum Beispiel Offiziere und Saisonpersonal für Fährrouten gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Einbrecher durch gestohlene Küchenmaschine überführt

In der Nacht auf Montag ist in einem Lübecker Haushaltswarenladen eingebrochen worden. Laut Polizei war das Schaufenster in der Königstraße dabei zerstört worden. Außerdem hatte jemand versucht, in einen nicht weit entfernten Geschenkeshop einzusteigen. Auf der Anfahrt fiel den Polizisten ein gehetzt wirkender Mann auf, der eine Küchenmaschine bei sich trug. Die Kontrolle ergab: Die Maschine kam aus dem betroffenen Haushaltsgeschäft. Gegen den 38-Jährigen wird jetzt ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Diebstahl. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten im Autobahnkreuz Lübeck

Weil am Autobahnkreuz Lübeck Risse im Asphalt ausgebessert werden müssen, können Autofahrer heute für mehrere Stunden laut Autobahn GmbH von der A20 aus nicht auf die A1 in Richtung Norden fahren. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und sollen bis 15 Uhr dauern. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Ponton mit Kran losgerissen

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat sich an der Seebrücke ein Ponton mit einem Kran losgerissen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Gestern Abend soll sich etwas gelöst haben, hieß es. Daraufhin kam der Kran ins Wanken. Auf Videos ist zu sehen, wie der Ponton gegen den unfertigen Brücken-Neubau schlägt. Die Arbeitsplattform hat sich offenbar unter dem Brücken-Neubau verkeilt. Die Ursache ist noch unbekannt. Nun soll abgewartet werden, bis sich der Wind legt. Dann können laut Polizei weitere Maßnahmen eingeleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

