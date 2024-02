Stand: 27.02.2024 09:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Auch Lübeck betroffen: Mögliche Strecke für NordOstLink vorgestellt

Die Netzbetreiber Tennet und 50Hertz haben am Montag vorgestellt, wo die Stromtrasse von NordOstLink gebaut werden könnte. Geplant ist die Route von Heide (Kreis Dithmarschen) bis nach Klein Rogahn bei Schwerin. Die rund 5,5 Milliarden Euro teure Trasse soll bis 2031 fertig sein. Der Streckenverlauf betrifft auch die Stadt Lübeck. Ab März wird der Trassenentwurf in regionalen Infoveranstaltungen der Öffentlichkeit vorgestellt, zum Beispiel am 13. März ab 16 Uhr im Dörpshuus in Krummesse (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Neue Ausstellung im Lübecker Günter Grass-Haus

Die neue Sonderausstellung des Günter Grass-Hauses in Lübeck zeigt ab 27. März unter dem Namen „Grass TANZBAR“ die Leidenschaft des Schriftstellers für den Tanz. Neben zahlreichen Bildern, Plastiken und Manuskripten soll es eine Drehbühne mit einer Bar in der Ausstellung geben, das teilte eine Sprecherin der Lübecker Museen mit. Zur Eröffnung in der Kulturwerft Gollan werden das Künstlerkollektiv „SPIELKINDER“, die Artistin Ea Paravicini und DJ Dr. Motte erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

