Stand: 26.02.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg und Lübeck. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Lübeck vom 23. Februar 2024.

Lübeck: Demonstrationen am Wochenende

Am Sonnabend soll ab 14 Uhr ein Auto- und Treckerkorso von Kronsforde aus durch Lübeck fahren. Die Teilnehmer protestieren gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Am Sonntag ist in der Innenstadt ab 14 Uhr dann eine Demonstration gegen Rechtsextremismus geplant. Aufgerufen dazu haben mehr als 70 Organisationen. Die Veranstalter erwarten mehrere 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An beiden Tagen des Wochenendes sind Verkehrsbehinderungen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Synode der evangelischen Nordkirche beendet

Am zweiten und letzten Tag der Synode der evangelischen Nordkirche in Travemünde (Kreis Ostholstein) haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber diskutiert, wie Gewalt und Übergriffe in der Kirche verhindert werden können. Auslöser der Debatte war eine Studie, die zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt in der Kirche und der Diakonie aufgedeckt hatte. Um die Vorfälle aufarbeiten zu können, ruft die Nordkirche Betroffene dazu auf, sich zu melden. Außerdem prüft die Generalstaatsanwaltschaft inzwischen Akten der Nordkirche. Die Nordkirche hat außerdem ihren ersten Zweijahreshaushalt beschlossen. Im laufenden Jahr rechnet sie mit Gesamteinnahmen von 610 Millionen Euro, im kommenden Jahr mit 618 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Vorwürfe gegen Möllner Polizist: Anzeige wegen Geheimnisverrats

Vor zwei Wochen hatte die Polizeiführung in einer Pressekonferenz über die mutmaßliche Rassismus-Affäre um einen Möllner Polizisten informiert: Er soll sich wiederholt rassistisch und verfassungsfeindlich geäußert haben. Der Rechtsanwalt des Beamten hat nun nach eigenen Angaben Anzeige wegen Geheimnisverrats erstattet. Er wirft den Dienstherren des Polizisten vor, voreilig Informationen an die Öffentlichkeit gegeben zu haben. Der Vorgang wird jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Lübeck geprüft. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 15:00 Uhr

Uni Lübeck: Suche nach neuem Präsidenten bleibt

Die Suche der Universität Lübeck nach einer neuen Präsidentin oder einem neuen Präsidenten scheint kein Ende zu nehmen. Jetzt hat auch der zweite Kandidat abgesagt. Der Mediziner und Hirnforscher Dietmar Schmitz war eigentlich schon gewählt – am Donnerstag dann der Rückzieher - aus beruflichen und privaten Gründen, wie es heißt. Dazu sagte Bildungsminister Karin Prien (CDU) NDR Schleswig-Holstein: "Ich bedaure außerordentlich, dass Professor Schmitz - wirklich ein besonders ausgewiesener Kandidat - seine Zusage zurückgezogen hat. Und jetzt geht es darum, dass die Universität zu Lübeck, die Stiftungsuniversität, sehr schnell, aber gründlich ein neues Auswahlverfahren beginnt." Die bisherige Präsidentin, Gabriele Gillessen-Kaesbach, bleibt bis dahin kommissarisch im Amt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Krieg in der Ukraine: Zukunft des Begegnungstreffs in Lauenburg unsicher

Seit fast genau zwei Jahren dauert der Krieg in der Ukraine. Am Sonnabend jährt sich der russische Einmarsch zum zweiten Mal. Rund 1,2 Millionen Menschen sind seitdem aus der Ukraine nach Deutschland gekommen - viele auch nach Norddeutschland. In Lauenburg an der Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg) treffen sich einige von Ihnen fast täglich in einem Begegnungscafé. Und alle hoffen, dass der Krieg bald zu Ende geht. Die finanzielle Zukunft der sozialen Einrichtung ist aber nach Angaben der Betreiberinnen unsicher. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2024 | 16:30 Uhr