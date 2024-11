Stand: 11.11.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Günther und Madsen sprechen über aktuelle Lage bei FSG-Nobiskrug

Ministerpräsident Daniel Günther und der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (beide CDU) sprechen in Flensburg über die aktuelle Lage der FSG-Nobiskrug Werften von Investor Lars Windhorst. Nach Angaben von IG Metall und dem Betriebsrat findet am Montagvormittag eine Kundgebung vor dem Werfttor statt, bei der Günther eine Rede halten wird. Auch der Betriebsratsvorsitzende von Nobiskrug, Marcus Stöcken, wird vor Ort sein. Seit vergangenen Dienstag sind die Mitarbeiter der Werften in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nicht mehr von ihrer Arbeit freigestellt. Offenbar gibt es dort laut Betriebsrat aber nach wie vor keine Arbeit. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Kiel erinnert an Reichspogromnacht vor 86 Jahren

In Kiel wird mit einer öffentlichten Mahnveranstaltung an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland Opfer der Gewalt der Nationalsozialisten - auch in Kiel. Hier brannte unter anderem die Synagoge in der Goethestraße. Dort soll am Vormittag ein Kranz niedergelegt werden. Außerdem gibt es kurze Ansprachen von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sowie Joachim Liß-Walther, dem Vorsitzenden der evengalischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein. Landesrabbiner Isak Aasvestad wird nach seiner Rede ein Schlussgebet halten. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Veranstalter: Knapp 10.000 Menschen bei "Blaulichtflecken" in Neumünster

Mit Infoständen und Mitmachaktionen haben am Sonntag etwa 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk beim "Blaulichtflecken" auf dem Großflecken im Zentrum Neumünsters ihr Arbeit vorgestellt. Dabei wollten die Organisationen unter anderem Nachwuchs von der Arbeit als Einsatzkraft begeistern. Besonders bei den Feuerwehren werde dringend Nachwuchs gesucht, sagt Alexander Blüher von der Feuerwehr Neumünster. In den kommenden zehn Jahren seien zwölf Prozent der freiwilligen Feuerwehrleute zu alt für Feuerwehreinsätze. Laut Veranstalter kamen etwa 10.000 Besucher beim "Blaulichtflecken". | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

