Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

"Mind the Mind": Studierende klären über mentale Gesundheit auf

Eine Gruppe von Psychologie-Studierenden ist derzeit an Kieler Schulen unterwegs, um über psychische Störungen aufzuklären und Hilfsangebote aufzuzeigen. "Uns geht es im Grunde darum, Hilfestellung zu geben, falls es mal akut wird. Auch wenn eine Schülerin, ein Schüler gerade keine Berührungspunkte mit dem Thema hat oder sich noch nicht so ganz bereit fühlt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann diese Schülerin oder dieser Schüler vielleicht im späteren Verlauf darauf zurückkommen", sagt Studentin Charlotte Heindorf. Die Workshopreihe heißt "Mind the Mind" und ist Teil einer europaweiten Initiative und soll psychische Störungen enttabuisieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Werftbahnkreisel in Kiel wird saniert - Einschränkungen im Busverkehr

In Kiel-Gaarden bekommt heute und am Freitag die Haltestelle KVG-Betriebshof Werftstraße eine neue Asphaltdecke. Dadurch kann laut Betreiber der Haltestellenbereich am Werftbahnkreisel nicht bedient werden. Außerdem können Fußgängerinnen und Fußgänger diesen Bereich nicht nutzen. Der Betreiber rechnet damit, dass es in beiden Richtungen zu Rückstaus und Bus-Verspätungen kommen kann. Dieser Bereich kann über die Preetzer Straße und den Schwedendamm oder über den Ostring und Theodor-Heuss-Ring umfahren werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

THW gewinnt letztes Heimspiel der Saison

Der THW Kiel hat am Mittwoch sein letztes Heimspiel in dieser Saison gegen den SC DHfK Leipzig mit 37:28 gewonnen. Für die beiden langjährigen THW-Spieler Steffen Weinhold und Niclas Ekberg war es das letzte Ligaspiel vor den eigenen Fans. Sie werden den THW Kiel verlassen. Ekberg, der seit 2013 in Kiel spielt, wird in seine schwedische Heimat zurückkehren. Rückraumspieler Weinhold hat in seiner Zeit bei den Zebras unter anderem drei Meistertitel und einmal die Champions League geholt. Beide wollen am übernächsten Wochenende mit dem THW noch den Champions League-Titel beim Final Four in Köln gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

