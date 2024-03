Stand: 01.03.2024 09:58 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Seegras in Kieler Förde: Geomar möchte Wachstum beschleunigen

Ein Forschungsteam des Geomar Instituts in Kiel will das Wachstum von Seegras in der Kieler Förde beschleunigen. Der Grund: In den vergangenen Jahrzehnten gab es einen drastischen Rückgang der Seegraswiesen, vor allem aufgrund von erhöhten Nährstoffeinträgen, so die Meeresbiologin Jana Willim. Damit verbunden sei die Wasserqualität schlechter geworden und zu wenig Licht zum Seegras vorgedrungen. Seit 2010 kehrt das Seegras in Kiel vereinzelt zurück. In einem der ersten Experimente hat das Geomar-Team auch Seegras-Samen in den Boden gespritzt. Bisher wurden vor allem junge Pflanzen umgesiedelt. So sollen größere Flächen renaturiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Kiel und Cherson schließen Städtepartnerschaft

Kiel hat eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Cherson abgeschlossen. Laut Stadtpräsidentin Bettina Aust (Grüne) ist die entsprechende Vereinbarung am Donnerstag offiziell unterzeichnet worden. Aust betonte die Gemeinsamkeiten: "Cherson liegt wie Kiel am Wasser, beide Städte haben Universitäten - außerdem gibt es bereits einen Austausch zwischen den Hochschulen." Die Partnerschaft soll jetzt mit Leben gefüllt werden. Ein Vorschlag ist, dass Musiker aus Cherson, die wegen des russischen Angriffskriegs in Europa verteilt leben, in Kiel wieder für ein Konzert zusammenkommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:30 Uhr

Tod in der Ostsee vorgetäuscht: Fall wird erneut verhandelt

Das Landgericht Kiel beschäftigt sich heute erneut mit dem Fall um einen vorgetäuschten Tod durch Ertrinken in der Ostsee. Ein Ehepaar war vor drei Jahren zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die beiden hatten den Tod des Mannes durch ein Bootsunglück auf der Ostsee vorgetäuscht, um aus insgesamt 14 Versicherungsverträgen vier Millionen Euro zu bekommen. Nur in einem Fall wurde das Ehepaar verurteilt. Die Freisprüche wurden vom Bundesgerichtshof in Leipzig beanstandet. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:30 Uhr

Busse stehen still: Warnstreik bei kommunalen Busunternehmen beginnt

Heute beginnt der Warnstreik bei den kommunalen Busbetrieben, zu dem die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch aufgerufen hatte. Die öffentlichen Busse stehen somit in Kiel, Lübeck, Flensburg sowie Neumünster bis Sonntagabend still. Hintergrund sind die geplatzten Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Ver.di fordert unter anderem, die Arbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer zu verkürzen. Der fünftägige Warnstreik bei den privaten Busunternehmen geht hingegen heute Abend zu Ende. Auch für sie hat ver.di dieselben Forderungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist in der kommenden Woche. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Holstein Kiel will mit Fan-Rekord nach Berlin reisen

Heute Abend spielt Holstein Kiel auswärts beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in Berlin. Die Kieler brauchen die drei Punkte, um den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, denn der Hamburger SV liegt nur einen Punkte dahinter auf Platz drei. Etwa 4.500 Kieler Fans haben sich zur Auswärtsfahrt ins Olympiastadion angekündigt. Ausfallen werden heute Abend die Spieler Aurel Wagbe und Fiete Arp. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2024 | 08:30 Uhr