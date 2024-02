Stand: 27.02.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Händler fürchten Konkurrenz: Kommt der XXL-Fahrradmarkt in Kiel?

14 Kieler Fahrradgeschäfte haben sich an die Kieler Ratsversammlung gewandt, ein Gutachten für einen XXL-Fahrradmarkt abzulehnen. Die lokalen Fahrradgeschäfte fürchten um ihre Existenz. Der Krieger Konzern, der den großen Fahrradladen neben dem Möbelhaus Höffner eröffnen will, möchte das Gutachten in Auftrag geben und selbst zahlen. Möglich ist das jedoch nur mit Zustimmung der Stadt, da der Bebauungsplan geändert werden müsste. Das Gutachten soll die Entscheidungsgrundlage dafür schaffen. Am Mittwoch soll im Wirtschaftsausschuss über den Auftrag für das Gutachten entschieden werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Kiel bekommt weiteres Frauenhaus

In Kiel eröffnet ein zweites Frauenhaus. Es soll nach Angaben der Stadt von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern Zuflucht und Schutz bieten. Weil der Platz im ersten Frauenhaus nicht ausreichte, war im Mai vor zwei Jahren mit dem Bau des zweiten Standortes begonnen worden. Wo genau sich die Einrichtung befindet, ist zum Schutz der betroffenen Frauen geheim. Das Gebäude bietet Platz für 25 Frauen und Kinder. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Rader Hochbrücke: A7 wird für Reparaturarbeiten gesperrt

Die Autobahn GmbH will die A7 am Sonntag im Bereich der Rader Hochbrücke für dringende Reparaturen in Richtung Süden sperren. Die Arbeiten sollen nach Angaben einer Sprecherin morgens um 6 Uhr beginnen und bis 21 Uhr dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Hamburg, ab Büdelsdorf über die B203 und die A210 in Richtung Kiel umgeleitet. Vom Dreieck Kiel-West läuft der Verkehr dann über die A215 wieder in Richtung A7. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

