Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 26.02.2024 09:15 Uhr

Busfahrerstreik im privaten Busgewerbe gestartet

Im privaten Busgewerbe wird diese Woche gestreikt, dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Bis Freitag fahren in vielen ländlichen Regionen keine Busse. Von dem Warnstreik ist vor allem der Kreis Rendsburg-Eckernförde betroffen. Dort legen die Beschäftigten des Busunternehmens Transdev die Arbeit nieder. Deswegen fallen viele Busse aus. Auch im Kieler Umland sind nur wenige Busse unterwegs, weil bei der Autokraft gestreikt wird. Im Kreis Plön fahren die Busse der Verkehrsbetriebe. Einzelne Linien können aber ausfallen, weil dort private Subunternehmen unterwegs sind. In Kiel und Neumünster wird nicht gestreikt. Dort sind kommunale Anbieter für den Busverkehr zuständig. Die Gewerkschaft ver.di fordert verbesserte Arbeitsbedingungen, zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Kiel: Baustelle Ziegelteich

Ab heute kann es in der Kieler Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen: Am Ziegelteich wird in den kommenden zwei Wochen gebaut, sagt Peter Bender von der Stadt Kiel. "Bei Routineuntersuchungen ist uns aufgefallen, dass es leichte Hohlräume gibt. Wir wollen kein Risiko eingehen, dass aus einem kleinen Schaden, den wir jetzt festgestellt haben, ein großer Schaden wird, der dann zwingend repariert werden muss." Bei den Bauarbeiten wird die Straße aufgebaggert, ein Rohr ausgetauscht und die Hohlräume werden aufgefüllt. Dafür ist laut Bender jeweils eine Spur des Ziegelteichs gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Sonntag

Am Sonntag haben wieder zahlreiche Menschen an Demonstrationenim Land teilgenommen. Nach Polizeiangaben setzten in Lübeck bis zu 3.500 Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. In Kiel nahmen etwa 2.500 Personen teil. In Reinbek (Kreis Stormarn) kamen laut Veranstalter 1.600 Menschen zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt unentschieden - THW Kiel siegt

In der Handball-Bundesliga gab es am Sonntag zwei Spiele mit Schleswig-Holsteinischem Einsatz. Gegen den Tabellenführer Füchse Berlin schaffte die SG Flensburg-Handewitt nur ein Unentschieden mit 31:31. Der THW Kiel dagegen siegte Sonntag gegen ThSV Eisenach mit 31:27 und festigt damit Platz vier in der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

26.02.2024 | 08:30 Uhr