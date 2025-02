Stand: 21.02.2025 08:18 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schüler wollen in Kiel für Demokratie demonstrieren

In der Kieler Innenstadt findet am Freitag ab 11 Uhr eine Demonstration für Demokratie statt. Die Organisatoren von jung4demokratie rufen auf ihrer Instagramseite dazu auf, laut zu sein gegen rechts, Rassismus und Hass. Erwartet werden auf dem Rathausplatz auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus der Landeshauptstadt. Die Polizei rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmenden auf der Demo. Es könne deshalb in der Innenstadt bis zum Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Und auch für Freitag sind weitere Demonstrationen angekündigt, unter anderem in Bordesholm, Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), Preetz (Kreis Plön) und erneut in Kiel. Dort wollen unter anderem Demonstranten mit Paddelbooten am Landtag vorbeifahren. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Kiel: Transparenz bei Stadtbahnplanung gefordert

Die Kieler Ratsversammlung hat Donnerstagabend erneut über die Stadtbahn diskutiert. Dabei ging es vor allem um Transparenz bei den Kosten, der Planung und dem Bau des Projekts. Die Verwaltung soll nach Angaben einer Sprecherin der Stadt mehrere Punkte prüfen, unter anderem, ob die Stadtbahn gebaut werden kann, ohne andere Investitionen in Kiel zu vernachlässigen. Es soll auch geprüft werden, ob die Holtenauer Hochbrücke die Stadtbahn tragen könnte. Ein Antrag der AfD auf einen Bürgerentscheid zur Stadtbahn wurde mit einer Mehrheit abgelehnt, so die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Neue Räume an Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg eingeweiht

An der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg (Kreis Plön) werden am Freitag die neue Klassen- und Fachräume mit einer Feier eingeweiht. Auf den Tag genau vor vier Jahren wurden Teile der Schule durch einen Großbrand zerstört, wie Schulrektor Markus Oddey erzählt. Vor kurzem wurde zudem die durch ein anderes Feuer zerstörte Sporthalle abgerissen. Auf dem Areal soll eine neue, kleinere Halle gebaut werden. Unabhängig davon wird bereits eine neue Turnhalle an der Schule gebaut. Diese soll laut Oddey im Mai fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

THW Kiel siegt gegen Erlangen

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga sein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten HC Erlangen mit 28:24 gewonnen. Mit dem 20. Sieg im 20. Spiel gegen Erlangen rückt die Mannschaft vom fünften auf den dritten Platz vor. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 06:00 Uhr

Rader Hochbrücke ab Freitagnacht gesperrt

Im Zuge des Neubaus muss die Rader Hochbrücke in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Richtung Norden gesperrt werden. Laut Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg-Büdelsdorf Freitagabend um 20 Uhr und soll am Sonnabendfrüh um 5 Uhr aufgehoben werden. Umleitungen werden eingerichtet und ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 09:30 Uhr