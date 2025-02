Stand: 20.02.2025 09:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Oberbürgermeisterwahl in Kiel auf 16. November festgelegt

Die Oberbürgermeisterwahl in Kiel findet am 16. November 2025 statt. Das hat der Gemeindewahlausschuss bekannt gegeben. Termin für eine mögliche Stichwahl soll der 7. Dezember sein. Die Parteien können nun bis zum 22. September ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Unabhängige Einzelbewerber müssen bis dahin ausreichend Unterschriften von unterstützenden Wahlberechtigten vorlegen. Wer zur OB-Wahl zugelassen wird, entscheidet der Gemeindewahlausschuss vier Tage später. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) tritt nach seiner zweiten sechsjährigen Amtszeit nicht wieder an. Sie endet Ende April nächsten Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:00 Uhr

Stadtwerke im Warnsteik

Beschäftigte der Stadtwerke Rendsburg, Eckernförde und Kiel sind am Donnerstag in den Warnstreik getreten. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Die Mitarbeiter haben sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di auf den Weg zu einer Kundgebung in Hannover gemacht. Die zweite Verhandlungsrunde war am Dienstag ohne Angebot der Arbeitgeberseite zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft kündigt für März weitere und mehrtägige Warnstreiks an. Die Gewerkschaften fordern ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber kritisieren diese Forderung als zu hoch. Mitte März soll die dritte Verhandlungsrunde stattfinden. Bis dahin sind weitere Aktionen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Rader Hochbrücke ab Freitagnacht gesperrt

Im Zuge des Neubaus muss die Rader Hochbrücke in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Richtung Norden gesperrt werden. Laut Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg-Büdelsdorf Freitagabend um 20 Uhr und soll am Sonnabendfrüh um 5 Uhr aufgehoben werden. Umleitungen werden eingerichtet und ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Meimersdorf: Müllpresse verursacht Brand in Supermarkt

Wegen eines Brandes musste im Kieler Stadtteil Meimersdorf am Abend ein Supermarkt geräumt werden. Laut Feuerwehr war in einer Müllpresse außerhalb des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Ostwache sowie der Wehren Moorsee und Rönne hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Sie zogen die Müllpresse vom Gebäude weg und konnten so verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

