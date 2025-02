Stand: 19.02.2025 09:03 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stromausfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde

In Raum Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es in der Nacht einen Stromausfall gegeben. Zwischenzeitlich waren 2.700 Haushalte ohne Strom. Der Grund: Ein Kabelfehler im Stromnetz. Nach Angaben von SH Netz sind Arbeiter des Betreibers vor Ort, um den Schaden beheben. Aktuell seien nur noch einzelne Haushalte ohne Strom. Das könne auch noch Stunden so bleiben. In der Nacht waren die Gemeinden Brekendorf, Teile von Kropp, Owschlag und Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Kiel: Wohnungen und Gewerbe in der ehemaligen Technischen Marineschule geplant

In Kiel-Wik sollen in der ehemaligen Technischen Marineschule etwa 160 Wohneinheiten entstehen. Die Stadt Kiel hatte die Fläche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft. Jetzt hat sie eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, wie das Areal genutzt werden kann. Die Stadt möchte die Fläche entwickeln, nachdem für die derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner - Geflüchtete und Wohnungslose - eine Alternative gefunden worden ist, heißt es vom Stadtplanungsamt. Geplant ist demnach ein sogenanntes gemischtes Quartier mit vielen Wohnimmobilien, aber auch mit gewerblichen Einheiten wie Cafes. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Warnung vor Betreten von Eisflächen

Die Städte Kiel und Neumünster warnen davor, Eisflächen zu betreten - die Eisdecken seien zu dünn, um Menschen zu tragen. Es bestehe Lebensgefahr. Kiel warnt besonders vor dem Betreten der Regenrückhaltebecken. Dort bestehe besondere Gefahr, weil wärmeres Regenwasser zufließe und dadurch die Eisdecken auf diesen Becken in der Regel noch dünner seien als auf anderen stehenden Gewässern, sagte ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2025 | 09:30 Uhr