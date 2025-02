Stand: 18.02.2025 08:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Türkische Gemeinde wirbt in Kiel für Wähler

Die türkische Gemeinde Schleswig-Holstein wirbt in Kiel für eine höhere Wahlbeteiligung türkischstämmiger Bürgerinnen und Bürger bei der Bundestagswahl am Sonntag. Nach Angaben des Vereins lag die Wahlbeteiligung bei den vergangenen Wahlen im Land immer unter 25 Prozent. Um das zu ändern verteilen sie Info-Flyer und organisieren auch kleinere Veranstaltungen unter anderem für junge Zuwanderer, die das erste Mal wählen können. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Gartengeräte und Arbeitsmaschinen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben Gartengeräte und Arbeitsmaschinen aus einem Fachgeschäft in Bargstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde gestohlen. Laut Polizei waren unter dem Diebesgut zum Beispiel Mähroboter oder Sägen in einem Wert von insgesamt 30.000 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen die Unbekannten in das Geschäft eingebrochen sein. Die Menge der gestohlenen Geräte ist nach Ermittlerangaben ein Hinweis darauf, dass die Täter diese mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Landessportverband ehrt Sportlerinnen und Sportler in Kiel

Am Dienstagabend ehrt der Landessportverband erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein in Kiel. Neben bekannten Gesichtern wie Rendsburgs Basketballerin Elisa Mevius, die im vergangenen Jahr Olympia-Gold gewann, werden zum Beispiel die Badminton-Spieler Bjarne Geiss und Matthias Kicklitz von Blau-Weiß Wittorf in Neumünster ausgezeichnet. Sie haben Bronze bei der Team-EM geholt. Eine Ehrung für einen deutschen Meistertitel erhalten unter anderem auch Gewichtheberin Lena Tomkowiak von der Athletenschmiede Kiel und die Rollkunst-Läuferinnen und Läufer vom 1. Kieler Roll- und Eissportverein. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

