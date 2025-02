Stand: 17.02.2025 08:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

VR Classics: Josch Löhden gewinnt Großen Preis

Am Sonntag sind die VR Classics in Neumünster zu Ende gegangen. Josch Löhden aus Niedersachsen hat den Großen Preis gewonnen. Er setzte sich zum Abschluss in den Holstenhallen auf seinem Pferd Schabernack mit zwei fehlerfreien Ritten und mit fast fünf Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten durch. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Hunderte Menschen bei Demos für Demokratie

Rund um Kiel sind am Wochenende wieder viele hundert Menschen auf den Straßen zusammengekommen, um sich für die Demokratie stark zu machen. So haben sich in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Sonntag laut Polizei rund 3.000 Menschen versammelt. In Plön waren es 200. In Kiel kamen am Sonntagvormittag laut Polizei rund 700 Menschen zusammen. Und in Rendsburg demonstrierten etwa 150 Menschen gegen eine AfD-Kundgebung, die zeitgleich auf dem Schlossplatz stattfand. Dort versammelten sich etwa 70 Anhänger der Partei. Laut Polizei blieb es dabei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Kronshagen: Claus-Sinjen-Straße wird zur Einbahnstraße

In Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird die Claus-Sinjen-Straße von Montag an für ein Jahr eine Einbahnstraße. Laut Bauamt der Stadt bleibt die Straße in Richtung Kiel-Hasseldieksdamm befahrbar. Autofahrer, die nach Kronshagen wollen, werden über den Skandinaviendamm und die Kieler Straße umgeleitet. Die Radwege entlang der Straße sollen umgestaltet werden. Die Bauarbeiten sollen laut Bauamt rund ein Jahr dauern. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Kiel-Suchsdorf: Feuer in Einfamilienhaus

In Kiel-Suchsdorf hat am Sonntagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 20:30 Uhr alarmiert. Vor Ort zeigte sich ihnen zunächst eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich, die auf ein Feuer in einem Zimmer des Hauses zurückzuführen war. Etwa 30 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Eine Person wurde demnach ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Gegen kurz vor 22 Uhr war das Feuer gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2025 | 09:30 Uhr