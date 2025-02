Stand: 14.02.2025 09:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Klimastreik: Fridays for Future ziehen durch Kiel

Die Klimabewegung Fridays for Future hat für den Nachmittag in Kiel zu einem Demonstrationszug aufgerufen. Deutschlandweit finden am Freitag Klimastreiks mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar statt. Mit den Demos will Fridays for Future nach eigenen Angaben deutlich machen, dass Klimathemen im Bundestagswahlkampf keine Rolle gespielt hätten. In Kiel startet die die Demo um 14 Uhr am Exerzierplatz. Die Polizei erwartet nach eigenen Angaben etwa 1.500 Teilnehmende. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Rader Hochbrücke: A7 in Richtung Norden für eine Nacht gesperrt

Autofahrende müssen sich in der Nacht zu Sonnabend auf eine Sperrung der Rader Hochbrücke in Fahrtrichtung Norden einstellen. Zwischen 20 Uhr und bis zum Sonnabendmorgen (15.2.) 5 Uhr wird die A7 zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) voll gesperrt. Die Auffahrten sollen bereits eine Stunde früher ab 19 Uhr gesperrt werden. Laut Autobahn GmbH wird es empfohlen ab dem Kreuz Rendsburg über die B202 zu fahren, danach durch den Rendsburger Kanaltunnel auf die B77 bis zur Anschlussstelle Schleswig/Jagel. Da die Arbeiten stark witterungsabhänging sind, kann es zu Verschiebungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Sprung in die eiskalte Förde: Aktion für Krebsvorsorge in Kiel

Das Universitäre Cancer Center Schleswig-Holstein (UCCSH) will am Sonnabend mit einem Sprung in die kalte Förde in Kiel auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Die Aktion "Icecold against Cancer" findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Alle Interessierten seien eingeladen, den Sprung in die Förde zu wagen oder auch nur dabei anzufeuern, sagt Susanne Sebens vom UCCSH: "Es braucht Mut um diese Vorsorgeuntersuchung anzugehen und in Anspruch zunehmen. Das ist ähnlich wie beim Eisbaden." Treffpunkt um 11 Uhr ist die Badestelle Kiellinie. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 09:30 Uhr