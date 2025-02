Stand: 13.02.2025 08:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Demo in Kiel: Landesweiter Warnstreik der öffentlichen Dienste

Die Gewerkschaften GEW und ver.di haben für Donnerstag zu einem weiteren landesweiten Warnstreik in Teilen des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Auch in Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde sind nach Angaben der Gewerkschaften städtische Kindertagesstätten, Kreisverwaltungen, Zulassungsstellen und die Verkehrsüberwachung betroffen. Bei den Dienststellen des Bundes hat ver.di die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals in den Fokus genommen. Diese bleiben heute geschlossen. Am Vormittag läuft in Kiel die landesweit größte Demonstration. Mitglieder der GEW und von ver.di ziehen vom Gewerkschaftshaus in Richtung kommunaler Arbeitgeberverband in der Nähe des Landeshauses. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

74. Ausgabe der "VR Classics" in Neumünster startet

In Neumünster startet am Donnerstag die 74. Ausgabe der "VR Classics". Bis Sonntag treffen sich in den Holstenhallen laut Veranstalter Reiterinnen und Reiter aus 14 Nationen. In diesem Jahr soll der Nachwuchs weiter in den Fokus gerückt werden. Zum Start am Donnerstag gibt es direkt ein Jubiläum. Der 30. Neumünsteraner Schauwettbewerb der Reitvereine steht an. Damit steht der erste Tag der "VR Classics" im Zeichen des regionalen Sports. Höhepunkt ist am Sonntag der Große Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken für die Springreiter. Dieser ist mit mehr als 56.000 Euro Preisgeld dotiert. Die Veranstalter rechnen in den nächsten vier Tagen mit etwa 45.000 Besuchern. Das wären deutlich mehr als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Fliegerbombe in Schwentinental wird entschärft

In Schwentinental imKreis Plön soll Donnerstagvormittag eine Fliegerbombe entschärft werden. Laut Polizei müssen allerdings nur rund 20 Menschen ihre Häuser ab 10 Uhr verlassen. In dem betroffenen Gebiet rund um die Straße "Am Klinkenberg" stehen nur wenige Gebäude. Außerdem ist es dort hügelig. Die amerikanische 250-Kilo-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2025 | 09:30 Uhr