Fliegerbombe in Schwentinental wird entschärft

In Schwentinental bei Kiel soll am Donnerstagvormittag eine Fliegerbombe entschärft werden. Laut Polizei müssen allerdings nur rund 20 Menschen ihre Häuser bis zehn Uhr verlassen. In dem betroffenen Gebiet rund um die Straße "Am Klinkenberg" stehen nur wenige Gebäude. Die amerikanische 250-Kilo-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 10:00 Uhr

Beschädigte Oberleitung: Alle Züge am Kieler Hauptbahnhof fallen aus

Am Kieler Hauptbahnhof fallen im Moment alle Züge aus. Grund ist laut Bahn eine beschädigte Oberleitung. Techniker sind derzeit vor Ort, um den Schaden zu reparieren. Die Störung wird laut einer Bahn-Sprecherin wohl noch bis 11 Uhr dauern. Bis dahin gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 10:00 Uhr

Messerkontrollen am Bahnhof Neumünster

Am Bahnhof in Neumünster haben Beamte der Landes- und Bundespolizei sowie vom kommunalen Ordnungsdienst Neumünster stichprobenartig Fahrgäste auf Messer oder andere Waffen durchsucht. Die Beamtinnen und Beamten haben verhältnismäßig viel gefunden, wie ein Sprecher der Polizei sagt. Innerhalb von fünf Stunden wurden 16 Messer eingezogen. Darunter aber vor allem kleinere Messer wie Tapezier- oder Taschenmesser. Außerdem wurden fünf Strafanzeigen gestellt, weil Personen nicht legales Pfefferspray dabei hatten. Hintergrund der Kontrollen war das Waffengesetz, das zum Ende vergangenen Jahres in Schleswig-Holstein angepasst worden war. Dies besagt, dass das Führen von Messern in der Bahn verboten ist. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Marinestützpunkte in Kiel und Eckernförde Ziel von vermeintlichen Störangriffen

Marinestützpunkte und Schiffe auf der Ostsee sind immer wieder Ziel von vermeintlichen Störangriffen. Das beobachtet der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack. Unter anderem ist die Marine in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder Kielstationiert. Die Marine hat laut Kaack seit 2022 Maßnahmen eingeleitet. Dazu gehöre unter anderem eine höhere Bereitschaft von Minenabwehrkräften. In der Landeshauptstadt gab es zuletzt im Dezember einen Spionageverdacht. Damals war ein chinesischer Staatsbürger festgenommen worden. Er soll im Stützpunkt unterwegs gewesen sein und unerlaubt Fotos gemacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Kieler Hauptbahnhof wegen Bombendrohung geräumt

Am Dienstagabend ist der Hauptbahnhof in Kiel wegen einer Bombendrohung gegen 18 Uhr sicherheitshalber geräumt worden. Das bestätigte die Bundespolizei gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Zuerst berichteten die Kieler Nachrichten. Der Bahnverkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt. Einsatzkräfte suchten den Bahnhof ab, fanden aber nichts Verdächtiges. Nach etwa eineinhalb Stunden wurde der Bahnhof wieder freigegeben. Die Polizei versucht nun herauszufinden, von wem der Anruf mit der Bombendrohung kam. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 06:00 Uhr

