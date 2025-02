Stand: 11.02.2025 08:41 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Feuer in Kiel-Pries: 50 Helfer im Einsatz

Bei einem Feuer in einem Schuppen im Kieler Stadtteil Pries ist ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Flammen gegen 1 Uhr auf ein benachbartes Wohnhaus in der Straße Falkenhorst übergegriffen. Der Brand konnte erst nach mehreren Stunden von rund 50 Einsatzkräften gelöscht werden. Ursache und Schaden sind laut Polizei noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Ehrenmal in Laboe bröckelt: 1,5 Millionen Euro fehlen für Sanierung

Für die Sanierung des Ehrenmals in Laboe (Kreis Plön) fehlt weiterhin Geld. Der Deutsche Marinebund schätzt die fehlende Summe auf rund 1,5 Millionen Euro. Insgesamt liegen die Kosten bei 5,6 Millionen Euro. Einen Teil kann der Marinebund aus eigenen Mitteln sowie aus Zuschüssen von Bund, Land und Kreis aufbringen. Der Rest muss aus Spenden kommen. Bei dem Bauwerk bröckelt die Fassade. Durch die porösen Fugen dringt Wasser ins Innere. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte für die auf den Meeren gebliebenen Seeleute und ein Mahnmal für eine friedliche Seefahrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Rendsburger Luftretter mehr als 1.500 Mal im Einsatz

Der in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stationierte Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung ist im vergangenen Jahr zu mehr als 1.500 Einsätzen gestartet. Dabei ging es nach Angaben der Luftretter in mehr als 1.200 Fällen um Notfallrettung. In knapp 300 Fällen sind mit dem Helikopter vom Typ Airbus H145 kranke und verletzte Patienten zwischen Kliniken transportiert worden. Die Gesamtzahl der Einsätze ist nach Angaben der Rettungsflieger leicht zurückgegangen. Im Vorjahr 2023 startete der Hubschrauber zu mehr als 1.770 Einsätzen. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Einbruch in Kieler Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Einbruch in eine Tankstelle an der Bundesstraße 76 im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd sucht die Polizei Zeugen. Die drei unbekannten Täter waren nach Angaben der Beamten in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Sonnabend gegen 0.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen und brachen dort einen Tresor aus einer Wand. Dabei lösten sie eine Alarmanlage aus und flüchteten ohne Tresor in Richtung Schwentinental (Kreis Plön). Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 09:30 Uhr