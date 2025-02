Stand: 07.02.2025 08:55 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Netzausbau mit Künstlicher Intelligenz: Stadtwerke Kiel schließen sich KI-Initiative an

Die Stadtwerke Kiel wollen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz den Netzausbau vorantreiben. Hintergrund ist, dass das Stromnetz in Kiel künftig deutlich verstärkt werden müsse, sagt Stadtwerke Geschäftsführer Tobias Zuckschwerdt. Über Messpunkte im Netz und zum Beispiel Wetterdaten soll die KI herausfinden, wo verstärkt Photovoltaik-Anlagen, Wallboxen oder Wärmepumpen im Netz sind. Daraus sollen dann Rückschlüsse gezogen werden, wo Netzverstärkungsmaßnahmen notwendig sind. Die Stadtwerke arbeiten bei dem Projekt mit sechs weiteren Netzgesellschaften aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Fast die Hälfte der Ärzte in Schleswig-Holstein erlebt Gewalt

Viele Ärztinnen und Ärzte im Norden nehmen einer aktuellen Umfrage der Ärztekammer Schleswig-Holstein zufolge einen Anstieg der Gewalt gegenüber ihrer Berufsgruppe wahr. Die Vizepräsidentin der Kammer, Doreen Richardt, sagte, dass die Ergebnisse ein erschreckendes Bild lieferten. Demnach gaben 46 Prozent der Teilnehmenden an, dass Gewalt gegenüber Ärzten in den vergangenen drei Jahren zugenommen habe. Fast die Hälfte von ihnen sei bereits persönlich von Gewalt betroffen gewesen. Als Hauptgründe für die gestiegene Gewaltbereitschaft nennen die befragten Medizinerinnen und Mediziner unter anderem Unzufriedenheit unter den Patienten mit der Gesundheitspolitik und kulturelle Missverständnisse. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 09:30 Uhr

Neumünster: Feuerwehr löscht Brand auf Recyclinghof

Auf einem Recyclinghof in Neumünster hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle hatte Elektroschrott angefangen zu brennen. Anwohnende bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neumünster und der Freiwilligen Feuerwehr Gadeland waren vor Ort. Am frühen Morgen war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 05:30 Uhr

Wölfe töten im Januar fünf Schafe in Schleswig-Holstein

Fünf tote Schafe und mehrere verletzte Tiere durch Wolfsrisse - das ist laut Landesamt für Umwelt die Bilanz für Januar in Schleswig-Holstein. Drei Tiere wurden demnach im Amt Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und zwei im Amt Auenland Südholstein (Kreis Segeberg) gerissen. DNA-Untersuchungen ergaben, dass der Wolf, der die Tiere im Amt Jevenstedt getötet hat, auch schon Ende Dezember drei Schafe im Kreis Rendsburg-Eckernförde gerissen hatte. Alle Risse der vergangenen Wochen haben an ungeschützten Schafen ohne Zaun stattgefunden, sagte Landesamt-Pressesprecherin Janine Wergin. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 05:30 Uhr

