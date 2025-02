Stand: 06.02.2025 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburg: Nobiskrug-Werft wird von der Lürssen-Werft übernommen

Die Nobiskrug-Werft in Rendsburg wird von der Lürssen-Werft mit Hauptsitz in Bremen übernommen. Die Rendsburger Werft soll auch weiterhin neue Luxus-Jachten bauen oder ältere modernisieren, bestätigte Lürssen-Geschäftsführer Justus Reinke. Allerdings weise die Nobiskrug-Werft einen erheblichen Investitionsstau auf, der zuerst behoben werden müsse. Dies könne einige Monate dauern. Am Dienstag seien die früheren Nobiskrug-Mitarbeitenden über die zukünftigen Pläne informiert worden. Nach Angaben des Unternehmens gibt es an allen Lürssen-Standorten Bedarf für qualifizierte Mitarbeitende. Es hofft, möglichst viele dieser Stellen mit ehemaligen Nobiskrug-Mitarbeitenden besetzen zu können. Wie viele konkret übernommen werden können und wie viele davon in Rendsburg einen neuen Job angeboten bekommen, sagte das Unternehmen nicht. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Warnstreik bei der Post: leere Briefkästen

In Neumünster und Schönberg (Kreis Plön) bleiben heute die Briefkästen wohl leer. Die Gewerkschaft ver.di hat dort die Zusteller der Deutschen Post zu einem Warnstreik aufgerufen. Ver.di fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche Urlaubstage. Die Deutsche Post hält das für nicht finanzierbar. Dadurch können in Schleswig-Holstein heute etwa eine halbe Millionen Briefe und etwa 30.000 Pakete nicht zugestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Bahn-Bauarbeiten zwischen Kiel und Hamburg

Bahn-Pendlerinnen und Pendler zwischen Kiel und Hamburg müssen sich ab morgen auf Bauarbeiten einstellen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Züge zwischen Neumünster und Hamburg fahren nur einmal statt zweimal pro Stunde. Der RE7 fährt nur noch von Kiel nach Neumünster. Die Linie RE70 verkehrt regulär zwischen Kiel und Hamburg. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 16. Februar. Nach Angaben der Bahn gibt es in den Hauptverkehrszeiten zusätzlich einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumünster und Hamburg Hauptbahnhof. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

