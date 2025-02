Stand: 05.02.2025 09:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Kiel

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben für Mittwoch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen. Auch in Kiel werden mehrere Einrichtungen geschlossen bleiben, wie die Stadt mitteilt. Zum Beispiel sind das Hörnbad sowie mehrere Kitas betroffen. Bestreikt werden laut den Gewerkschaften unter anderem auch der kommunale Ordnungsdienst und kommunale Krankenhäuser. Außerdem sind in der Landeshauptstadt und in Neumünster Kundgebungen geplant. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen neben einer Arbeitsentlastung unter anderem acht Prozent mehr Geld und drei zusätzliche freie Tage. Laut Arbeitgeber sind die Forderungen zu hoch, sie hoffen aber auf eine schnelle Einigung. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Lindaunis-Brücke: Bahn will bis Frühjahr Aufträge vergeben

Für den Neubau der Schleibrücke Lindaunis gibt es noch immer keinen Zeitplan. Deshalb hatten die Gemeinden Boren (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Anfang der Woche einen offenen Brief an die Bahn veröffentlicht. Von der Bahn heißt es nun, dass die Suche nach Bauunternehmen unter anderem für den Klappmechanismus und die Beleuchtung der Brücke bis zum Frühjahr abgeschlossen sein soll. Dann soll ein Zeitplan für das Bauvorhaben entwickelt werden. Ursprünglich war geplant, die Brücke noch in diesem Jahr fertigzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Nach Tod eines 42-Jährigen in Kiel: Tatverdächtiger wieder frei

Nachdem Ende Dezember ein 42-jähriger, obdachloser Mann in einem Kälteschutzcontainer in Kiel getötet wurde, ist ein Tatverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilte die Oberstaatsanwaltschaft mit. Das Landgericht hob den Beschluss gegen den 25-Jährigen auf. Seine Verteidigung hatte zuvor Beschwerde eingereicht. Der Grund für Entlassung: Es gebe keinen dringenden Tatverdacht. Im Vorfeld hatte das Amtsgericht die Indizien anders bewertet. "Insgesamt gehen die Ermittlungen in alle Richtungen weiter. Wobei sie sich auch noch weiter auf die beiden Beschuldigten konzentrieren", sagt Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Man sei dabei, die Spuren weiter auszuwerten. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Fragen an Tennet zum geplanten Umspannwerk in Kiel-Rönne

Rund 150 Menschen sind Dienstagabend ins Kieler Rathaus zur Ortsbeiratssitzung des Stadtteils Rönne gekommen. Viele von ihnen hatten offene Fragen zum geplanten Umspannwerk der Firma Tennet in ihrer Nachbarschaft. Die rund 30 Hektar große Anlage ist unter anderem ein Baustein für den Transport von Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Laut Tennet ist der Standort im Kieler Süden die beste Lösung für die Anlage. Die Anwohner und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sehen das anders. Die Firma will nun weitere Gespräche führen. 2035 soll das Umspannwerk in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Zahl der Strafzettel in SH geht vielerorts zurück

Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr weniger Strafzettel verteilt als noch 2023. Dazu gehören zum Beispiel Neumünster, Eckernförde und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das hat eine NDR Umfrage ergeben. In Neumünster habe sich die Zahl der verteilten Strafzettel sogar halbiert, teilte die Stadt mit. Allein dadurch habe die Stadt gut 170.000 Euro weniger eingenommen. Grund seien fehlende Mitarbeiter gewesen, mittlerweile habe man aber aufgestockt. In Kiel wiederum hätte es 2024 sogar ein Plus an Strafzetteln gegeben: Dort wurden 115.000 Knöllchen verteilt. Sie spülten mehr als drei Millionen Euro in die Stadtkasse. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 05:30 Uhr

