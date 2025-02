Stand: 04.02.2025 08:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Hunderte Menschen demonstrieren vor AfD-Geschäftsstelle

Am Montagabend (04.02.) haben laut Polizei etwa 600 Menschen in Kiel vor der Geschäftsstelle der AfD im Walkerdamm demonstriert. Das waren weniger als erwartet. Aufgerufen zur Demo hatte ein Bündnis verschiedener Organisationen um den Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel. Der Grund für den Protest war ein sogenannter "Bürgerdialog", zu dem die AfD Schleswig-Holstein in die Kieler Landesgeschäftsstelle eingeladen hatte. Während der Demo hatten 15 Demonstranten laut Polizei zwischenzeitlich den Zugang zur Landesgeschäftsstelle blockiert. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um den Weg wieder freizumachen. Ansonsten blieb die Demo friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08.30 Uhr

Polizei kontrolliert Waffenverbot in Bussen und Bahnen

Seit Dezember sind Waffen- und Messer in Bus und Bahn in Schleswig-Holstein verboten. Die Landespolizei will nun verstärkt kontrollieren, ob sich Fahrgäste an das Verbot halten. Den Angaben zufolge gibt es vier Aktionen in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Kiel. Bei den Kontrollen dürfen die Polizistinnen und Polizisten Fahrgäste kurzzeitig anhalten, befragen und auch Taschen und Rucksäcke kontrollieren - ohne Anlass. Wer ein Messer oder eine andere Waffe dabei hat, muss laut Landespolizeiamt mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro rechnen. Das Verbot umfasst Waffen sowie Messer jeglicher Art, heißt es in der im Dezember in Kraft getretenen Verordnung. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08.30 Uhr

U19-Mannschaft von Holstein Kiel offenbar rassistich beleidigt

Offenbar rassistische Beleidigungen sind der Grund für einen Spielabbruch in der A-Jugend von Holstein Kiel am vergangenen Wochenende. Das bestätigte der Verein. Mehrfach hätten die Gäste den Schiedsrichter auf derartige Beleidigungen von Spielern und Fans von Hansa Rostock aufmerksam gemacht. In der Nachspielzeit hat die Kieler Mannschaft dann aus Protest geschlossen den Platz verlassen. Ein Hansa-Verantwortlicher sagte, dass in der ersten Halbzeit zwar ein Kieler Spieler rassistisch beleidigt worden sei, doch der Rostocker habe sich sofort entschuldigt. Da Holstein Kiel die Partie aufgezeichnet hat, hofft man mit dem Bildmaterial die Vorwürfe beweisen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08.30 Uhr

