Stand: 03.02.2025 08:22 Uhr

Menschen versammeln sich in Kiel zu Demokratie-Demos

Tausende Menschen sind am Sonntag erneut in Schleswig-Holstein gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straßegegangen. Organisationen, Verbände und Parteien haben zu mehreren Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen, unter anderem auch in Kiel. Statt der erwarteten 2.500 Menschen kamen laut Polizei bis zu 15.000 Menschen auf den Rathausplatz. Die Demonstration verlief nach Angaben der Beamten, friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08.30 Uhr

Kurzschluss sorgt für Stromausfall in Bordesholm

In Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht in Teilen der Gemeinde der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei gab es einen Kurzschluss in einem Trafohäuschen. Die Stadtwerke Bordesholm haben bereits mit der Reparatur begonnen. Wann der Strom wieder überall funktioniert ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08.30 Uhr

Wegen Bauvorbereitungen: B502 bei Schönkirchen immer wieder gesperrt

Bauarbeiten behindern in den kommenden Tagen immer wieder den Verkehr auf der Bundesstraße 502 zwischen Schönkirchen und Neuheikendorf (beide Kreis Plön). Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bereitet dort nach eigenen Angaben die Sanierung der Strecke vor und lässt dafür Bohrkerne aus der Fahrbahn ziehen. Bis Ende der Woche müssen Teile der Strecke deshalb jeweils zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt werden, so dass nur ein Fahrstreifen frei ist. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08.30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

