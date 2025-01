Stand: 03.01.2025 08:30 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Insolvente Papierfabrik Fjord Paper: Kaum noch Hoffnung

Seit Monatsbeginn befindet sich die 300 Jahre alte Papierfabrik Fjord Paper Flensburg im Insolvenzverfahren. Die großen Maschinen standen schon vor Weihnachten still. Ab Montag (6. Januar) arbeiten laut Betriebsrat rund 20 der knapp 200 Beschäftigten in Flensburg noch letzte Aufträge ab. Viel Hoffnung auf einen neuen Investor gibt es demnach nicht mehr: Der letzte Interessent für das Werk sei Mitte Dezember abgesprungen, heißt es vom Betriebsrat. Den Beschäftigten werde voraussichtlich noch im Januar gekündigt. Drei Monate Lohn stünde allen dann noch aufgrund des Kündigungsschutzes zu, falls die Insolvenzmasse ausreicht. Am Dienstag (7. Januar) ist eine Betriebsversammlung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

St. Franziskus-Hospital: Wenke Rost ist neue Pflegedirektorin

Wenke Rost ist neue Pflegedirektorin im St. Franziskus-Hospital in Flensburg. Sie hat damit die Führung der größten Berufsgruppe mit mehr als 500 Beschäftigten übernommen, teilt die Klinikleitung mit. Wenke Rost startete 2008 als Krankenschwester im Haus. Danach leitete sie die Geriatrie und andere Bereiche. Ihre Vorgängerin verlässt Flensburg aus persönlichen Gründen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Flensburg: Fördecup im Hallenfußball am Sonnabend

In Flensburg startet am Sonnabend traditionell zum Jahresbeginn der Fördecup im Hallenfußball. Neben Titelverteidiger Nordmark Satrup ringen dort PSV Flensburg, TSB Flensburg und die U21 von Weiche, die SC Nordau von der Geest sowie Vereine aus Kropp, Langenhorn/Enge-Sande, Rantrum und aus Dänemark um den begehrten Pokal. Start ist am Sonnabend um 13 Uhr in der Fördehalle. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

