Demokratie-Demo in Flensburg: Keine Redezeit für CDU und FDP

In Flensburg haben am Sonntag rund 5.000 Menschen unter dem Motto "Schulterschluss für Demokratie" demonstriert. Anlass war die gemeinsame Abstimmung von CDU und FDP mit der AfD im Bundestag zur Migration. CDU und FDP hatten zuvor angefragt, in Flensburg sprechen zu können. Das Organisationsteam habe dies aber abgelehnt, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Kianusch Stender. Auch in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gingen am Sonntag nach Polizeiangaben 1.500 Menschen für Demokratie auf die Straße. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Flensburg: Feuer in Flüchtlingsunterkunft am Stadion

In der Flüchtlingsunterkunft am Stadion in Flensburg haben am Sonntagabend mehrere aufeinander gestapelte Kinderwagen gebrannt. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit. Demnach erlitt ein Sicherheitsmitarbeiter eine Rauchvergiftung. Der Mann bemerkte den Brand laut Polizei früh und konnte die Bewohnerinnen und Bewohner warnen. Das Gebäude musste zwischenzeitlich geräumt werden. Zur Brandursache hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Ein Schaden am Gebäude sei nicht entstanden. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Schleswig-Flensburg: Politiker Ulrich Brüggemeier ist tot

Der langjährige Kommunalpolitiker und ehemalige Präsident des Kreises Schleswig-Flensburg, Ulrich Brüggemeier, ist tot. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Brüggemeier wurde 78 Jahre alt. 37 Jahre davon war er in unterschiedlichen Funktionen in der Kreispolitik tätig, unter anderem als Erster Kreisrat und CDU-Fraktionsvorsitzender. Von 2013 bis 2023 war er Kreispräsident in Schleswig-Flensburg. Für seine Arbeit erhielt Brüggemeier 2021 die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel, die höchste Auszeichnung für kommunalpolitisches Engagement im Land. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30

