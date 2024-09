Stand: 27.09.2024 09:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

266 Kadetten und Kadettinnen in Mürwik vereidigt

Am Donnerstagabend wurden in der Marineschule Mürwik in Flensburg 266 Kadettinnen und Kadetten vereidigt. Die Offiziersanwärter des Jahrgangs 2024 legten bei Fackelschein und musikalischer Begleitung des Marinemusikcorps Kiel ihren Eid auf das Grundgesetz und den Dienst am deutschen Volk ab. Flottillenadmiral Jens Nemeyer zeigte sich beeindruckt: "Ich bin begeistert von der Generation Z. Diese jungen Menschen haben das heute besonders würdevoll gemacht. Die Vereidigung ist ein Ereignis, das ein Soldat nie vergisst." Nach dem Ende der Grundausbildung folgt eine 15-monatige Ausbildung, bevor die Kadetten an Universitäten in Hamburg und München wechseln. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

Kommandowechsel bei Luftwaffe in Jagel: Schroeder geht

Bei der Luftwaffe in Jagel(Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es einen Kommandowechsel: Oberst Jörg Schroeder übergibt nach drei Jahren an seinen bisherigen Stellvertreter Oberstleutnant Jens Schumacher. Zu Schroeders wichtigsten Aufgaben gehörten die Einführung der Drohne German Heron TP sowie die Manöver Air Defender 2023 und das Tiger Meet, bei dem das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" Gastgeber war. Schroeder wechselt zum Luftwaffenkommando nach Berlin. Schumacher ist seit einem Jahr in Jagel und war zuvor als Waffensystemoffizier im Tornado-Flugbetrieb tätig. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

