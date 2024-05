Stand: 30.05.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Frau auf Sylt offenbar rassistisch beleidigt: Tatverdächtiger gefunden

Nachdem am Pfingstwochenende eine Frau auf Sylt rassistisch beleidigt und geschlagen worden sein soll, gibt es nun einen Tatverdächtigen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. In sozialen Medien war ein Video von dem Vorfall veröffentlicht worden. Im Fall der ausländerfeindlichen Gesänge im "Pony"-Club auf Sylt wird bereits gegen eine Frau und zwei Männer ermittelt - unter anderem wegen Volksverhetzung. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 09:00 Uhr

Aalutsetten in Kollund

Heute Mittag werden wieder junge Aale in die Flensburger Förde beim traditionellen Aalutsetten bei Kollund in Dänemark gesetzt. Insgesamt 74.000 Jungaale kommen dort in die Ostsee. Sie sollen dazu beitragen, die inzwischen wieder langsam steigende Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken. An der Veranstaltung nimmt unter anderem auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) teil. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

Schüler aus Husum im Bundesfinale von "Jugend forscht"

Von heute an müssen sich die besten Jungforscherinnen und -forscher beim Bundesfinale "Jugend forscht" in Heilbronn beweisen. Aus Schleswig-Holstein ist zum Beispiel ein Schüler der Hermann-Tast-Schule aus Husum (Kreis Nordfriesland) dabei. Der 17-Jährige Oskar Hansen geht mit seinem Projekt "Bee Safe" an den Start. Dabei geht es darum, genetisches Material von Honigbienen zu sichern, denn die Honigbiene sei durch Krankheiten, Parasiten und Pestizide bedroht, so der Jungforscher. Eier und Sperma von Bienen sollen unbeschädigt eingefroren werden. Die sogenannte Kryokonservierung mit flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius soll so schonend sein, dass sich aus dem schockgefrosteten Material sogar komplette Bienenvölker züchten lassen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:30 Uhr

