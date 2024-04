Stand: 03.04.2024 09:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Polizeiwache in Süderbrarup mit Steinen angegriffen

In Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben der dortigen Polizeistation zerstört. Die mutmaßlichen Täter haben laut Polizei insgesamt 15 Scheiben mit Steinen aus dem Gleisbett eingeworfen. Außerdem beschädigten sie auf die gleiche Weise die Fenster eines Cafés in Süderbrarup. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

62-Jähriger bei Arbeitsunfall in Handewitt gestorben

Bei einem Arbeitsunfall an einer Maschine in Handewitt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Dienstagabend ein Landwirt ums Leben gekommen. Laut Polizei arbeitete der 62-Jährige gerade an einer Wiesenschleppe. Diese löste sich von seinem Traktor und erschlug den Mann. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Unfallursache war nach Polizeiangaben offenbar ein technischer Defekt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Grundschule Glücksburg für den Deutschen Schulpreis nominiert

Die Grundschule Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist unter den 20 Top-Schulen, die für den Deutschen Schulpreis 2024 nominiert wurden. Das hat das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung am Dienstag bekannt gegeben. Dass die Schule in der engeren Auswahl für den Gesamtsieg ist, liegt laut Jury mit daran, dass dort der Unterricht an einem Tag pro Woche draußen stattfindet. Auch da könne Mathe gelernt werden, zum Beispiel, indem mit Kastanien multipliziert werde. Oder es werde eine Szene aus der Lektüre "Die kleine Hexe" im Wald nachgespielt. Jetzt besucht eine Jury alle Top-20-Schulen. Wer ganz vorne landet, darf am 2. Oktober zur Preisverleihung nach Berlin reisen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Lammzeit: Hunde sollen angeleint werden

Überall im Land sind Hundehalter zur besonderen Vorsicht aufgerufen, denn die Lammzeit im Norden des Landes ist gestartet - in List auf Sylt zum Beispiel haben die Mutterschafe nach Angaben der Tierhalter schon über 100 Lämmer geboren. Immer wieder verletzen oder töten freilaufende Hunde die Tiere. Stella Kinne, Rangerin im Sylter Listland, überwacht unter anderem die Leinenpflicht für Hunde: "Wir hatten letztes Jahr wieder sieben verletzte Schafe und Lämmer, von denen einige auch gestorben sind. Auch Seehunde und Brutvögel werden immer wieder verletzt", sagt sie. Deswegen sei es besonders wichtig, dass Hunde an die Leine kommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

