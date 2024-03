Stand: 13.03.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Insolvenz des Olpenitz-Investors in Kappeln

Der Insolvenzantrag des Hauptinvestors vom Ferienresort Olpenitz, der Helma Eigenheimbau AG, beschäftigt weiterhin die Stadt Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg. Noch in dieser Woche soll sich laut Bürgermeister Joachim Stoll (parteilos) eine Arbeitsgruppe damit auseinandersetzen. Zum Bau touristischer Infrastruktur in dem Ferienpark gebe es einen unerfüllten städtebaulichen Vertrag mit der Helma AG, so Stoll. Auf eine NDR Anfrage reagierte das Unternehmen bislang nicht. Es ist nach der Pleite des ehemaligen Hauptinvestors, der Port Olpenitz GmbH, im Jahr 2011 bereits das zweite Insolvenzverfahren im Zusammenhang mit dem Großprojekt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

Unfall auf Eiderstedt - drei Personen verletzt

Bei einem schweren Unfall auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei kam auf der Landstraße 35 bei Oldenswort eine 18-Jährige in einer Kurve von der Straße ab. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Fahrerin und ein weiterer Insasse wurden dabei leicht, der Beifahrer schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:30 Uhr

Viele Stellen unbesetzt: Im Süden von SH fehlen Sonderpädagogen

Im Süden Schleswig-Holsteins gibt es zu wenige ausgebildete Sonderpädagogen: Zwar waren im Oktober 2023 mit etwa 2.550 Kräften rund 96 Prozent der Stellen besetzt - zum Teil aber nur mit Vertretungskräften, teilte der Landesverband Sonderpädagogik mit. "Vertretungskräfte können bestimmte Arbeiten nicht übernehmen. Damit ist die Belastung der regulären Sonderpädagogen entsprechend hoch", so ihr Vorsitzender, Hendrik Reimers. Außerdem gebe es ein starkes Nord-Süd-Gefälle, da Absolventen des Sonderpädagogik-Studiengangs der Universität Flensburg häufig in der Region bleiben würden. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:30 Uhr

