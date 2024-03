Stand: 05.03.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Videoaufnahmen von Brandopfern gemacht: Prozess startet nächste Woche

Am kommenden Montag wird vor dem Amtsgericht in Flensburg zu erstellten Bildaufnahmen nach dem Gebäudebrand in der Harrisleer Straße im vergangenen Mai verhandelt. Dem 35-jährigen Angeklagten wird die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Er soll Videoaufnahmen von Bewohnern erstellt haben, die vor dem Feuer geflohen waren und sich dabei zum Teil schwer verletzt hatten. Das teilte das Flensburger Landgericht mit. Das Video soll er im Nachgang auf der sozialen Plattform TikTok hochgeladen haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

"Klimathon 2024": App-Wettbewerb gestartet

Auch in diesem Jahr wird in der Region Flensburg das klimafreundlichste Unternehmen gesucht. Der "Klimathon 2024" ist ein app-basierter Wettbewerb, bei dem jeder seinen persönlichen Klimaschutz direkt im Alltag umsetzen und dokumentieren kann. Auch Unternehmen können mit ihren Mitarbeitenden bei der Klimaschutzkampagne teilnehmen. Sechs verschiedene Disziplinen mit 100 "Klima-Challenges" stehen zur Wahl. Das Unternehmen, das dabei die höchste Punktzahl erzielt, erhält einen Gewinner-Pokal und im Rahmen einer Pressekonferenz eine urkundliche Auszeichnung. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

