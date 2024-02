Stand: 26.02.2024 10:37 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Glätteunfälle auf der A7

Auf den Straßen bei uns im Land war es heute Morgen zum Teil glatt. Das hat für Einschränkungen auf der A7 Richtung Süden gesorgt. Laut Polizei sind zwischen Tarp und Schuby (beide Kreis Schleswig-Flensburg) unabhängig voneinander ein Auto und ein Lkw in den Graben gerutscht. Zwischenzeitlich war deshalb nur eine Spur frei. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 11:00 Uhr

Flensburger Hafen: Veröffentlichung des Gutachtens zur Kaimauer

Die Stadt Flensburg hat am Freitag das Gutachten zur Kaimauer des Flensburger Hafens veröffentlicht. Die Ufermauer aus dem Jahr 1954 war im November bei extremem Niedrigwasser auf einer Länge von rund 60 Metern eingebrochen. Rund ein Drittel der knapp 300 Meter langen Hafenkante sind akut einsturzgefährdet. Das geht aus dem Gutachten des Hamburger Ingenieurbüros WKC hervor, das die Stadt Flensburg in Auftrag gegeben hatte. Demnach muss die abgesackte Kaikante sofort zurückgebaut werden. Laut Gutachten hat die Anlage bereits mehr als die Hälfte ihrer Tragfähigkeit eingebüßt, die Stahlpfähle sind teilweise zerstört. Die Stadt wird Anfang März über die weiteren Maßnahmen beraten. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Buswarnstreiks in Flensburg und Nordfriesland

Die Gewerkschaft ver.di ruft für diese Woche die Beschäftigten der privaten Busunternehmen in ganz Schleswig-Holstein erneut zum Streik auf. Im Bereich des Tarifvertrags des Omnibus Verband Nord (OVN) wird es voraussichtlich bis Freitag zu Ausfällen kommen. Der Streik betrifft unter anderem den Flensburger Stadtbusverkehr und den Busverkehr in Nordfriesland, außerdem die Autokraft GmbH, die Rohde Verkehrsbetriebe GmbH und Aktiv Bus Flensburg. Streikbedingte Sonderfahrpläne für bestimmte Linien sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt unentschieden - THW Kiel siegt

In der Handball-Bundesliga gab es Sonntag zwei Spiele mit Schleswig-Holsteinischem Einsatz. Gegen den Tabellenführer Füchse Berlin schaffte die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag nur ein Unentschieden mit 31:31. Der THW Kiel dagegen siegte gegen ThSV Eisenach mit 31:27 und festigt damit Platz vier in der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

