Biikebrennen lockt Besucher an die Küste

An der nordfriesischen Küste wird am 21. Februar traditionell das Biikebrennen gefeiert. Rund 60 Küsten- und Inselorte von Tönning bis Sylt (beide Kreis Nordfriesland) entzünden große Holzstapel, um symbolisch den Winter zu vertreiben. Auch Touristen reisen für das Ereignis an. Laut Amrum Touristik werden auf Amrum (ebenfalls Kreis Nordfriesland) rund 15.000 Übernachtungen gezählt. Die Veranstaltung fällt in diesem Jahr auf einen Freitag, was zusätzliche Gäste für ein verlängertes Wochenende anlocken dürfte. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Bau von Batteriespeicher in Schuby gestartet

In Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) haben die Bauarbeiten für einen großen Batteriespeicher begonnen. Auf einer Fläche von anderthalb Hektar entsteht eine Anlage mit 96 Containern, die Akkus und Transformatoren enthalten. Der Speicher wird eine Kapazität von 238 Megawattstunden haben und damit den Tagesbedarf von etwa 27.000 Haushalten decken. Betreiber ist das Unternehmen Eco Stor. Der Stromspeicher soll in einem Jahr ans Netz gehen. Ein baugleicher Speicher wird zudem im benachbarten Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) errichtet. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

Mathe-Olympiade in Flensburg

In Flensburg beginnt Freitag die Mathe-Olympiade für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein. An zwei Tagen treten 200 Teilnehmende gegeneinander an. Je nach Altersklasse müssen sie drei bis vier Aufgaben innerhalb von vier Stunden lösen. Die zehn besten Nachwuchsmathematiker qualifizieren sich für die Bundesrunde in Göttingen im Juni. Die Veranstaltung wird von der Europa-Universität Flensburg organisiert. Ziel ist es, die Freude an mathematischen Herausforderungen zu fördern. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 09:30 Uhr

