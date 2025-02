Stand: 20.02.2025 08:52 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brand in Stoltebüll

In Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Reetdachhaus am Mittwoch (19.02) komplett niedergebrannt. Laut Rettungsleitstelle waren am Nachmittag rund 70 Einsatzkräfte von fünf Wehren vor Ort. Zwei Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten. Die Flammen sind wegen Löscharbeiten nicht auf den anliegenden Stall übergegangen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Flensburg: Neue Sonderaustellung in der Phänomenta

Ab sofort ist die Sonderausstellung "Wasserstoff mit Aha-Effekt" in der Phänomenta in Flensburg geöffnet. Bis zum 9. März können Besucherinnen und Besucher spielerisch entdecken, wie Wasserstoff erzeugt und genutzt wird. "Die Exponate werden von Schülerinnen und Schülerinnen der Kurt Tucholsky Schule vorgestellt", erklärt Karsten Werner von der Hochschule Flensburg. Interessierte Schulklassen der Klassenstufen fünf bis zwölf können sich online als "Testklassen" für die Ausstellung anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

Umweltverbände fordern mehr Schutz für Schweinswale in der Nordsee

Vor der Westküste von Sylt (Kreis Nordfriesland) erstreckt sich Deutschlands erstes und einziges Walschutzgebiet. Hier bringen heimische Schweinswale jedes Jahr ihre Jungen zur Welt. Laut Umweltverbänden sind die Gebieten nicht ausreichend geschützt. Regeln für Fischerei seien zu locker und Boote zu schnell. Deshalb haben acht Verbände ein Positionspapier an den schleswig-holsteinischen Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) übergeben. Darin fordern sie unter anderem strengere Fischereirechte, reduzierte Geschwindigkeit für Schiffe und Lärmschutz im Walschutzgebiet. "Walschutz braucht einen langen Atem, aber Walschutz lohnt sich eben für uns alle", erwiederte Goldschmidt auf die Forderungen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

