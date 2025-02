Stand: 19.02.2025 09:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Einsatz in Dagebüll: Autofahrer sollen keine Anhalter mitnehmen

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) sollen derzeit keine Anhalter mitgenommen werden, wie die Polizei mitteilt. Hintergrund ist offenbar ein größerer Polizeieinsatz. Weitere Informationen dazu gibt es derzeit noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Gestrandeter Potwall nach Jagel transportiert

Der am Freitag vor Sylt gefundene Pottwal ist Dienstagabend abtransportiert worden. Der Kadaver wurde dazu zunächst in Einzelteile zerlegt und danach mit dem Autozug von Sylt (Kreis Nordfriesland) in die Tierkörperbeseitigungsanstalt nach Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) gebracht. Das teilte das Jageler Unternehmen Rendac mit. Die zehn bis 15 Tonnen Fleisch sollen in den kommenden Tagen sterilisiert und anschließend zu Tiermehl und Tierfett weiterverarbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

ÖPNV: Bustickets in Flensburg werden teurer

In Flensburg wird das Busfahren ab April teurer. Laut dem Anbieter AktivBus müssen Erwachsene und Kinder für Einzelkarten 10 Cent mehr bezahlen. Erwachsene zahlen dann 3,10 Euro und Kinder 1,90 Euro. Ebenfalls teurer werden die Monatskarten. Ihr Preis steigt von 77 Euro auf 80 Euro, im Abo auf 66,67 Euro. Grund für den Preisanstieg sind laut AktivBus gestiegene Kosten. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt: Unentschieden in European League

Für die SG Flensburg-Handewitt ist der zweite Hauptrunden-Spieltag in der Handball-European League mit einem Unentschieden geendet. Das Heimspiel gegen Fenix Toulouse ging 34:34 (19:18) aus. Damit riss die Siegesserie des Titelverteidigers. Die SG bleibt in ihrer Gruppe weiterhin an der Tabellenspitze. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

