Wie geht es weiter mit dem toten Pottwal?

Experten haben am Montag den vor Sylt (Kreis Nordfriesland) entdeckten toten Pottwal aus der Nordsee geborgen. Der Kadaver soll nun in der Tierkörperbeseitigungsanstalt in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) untersucht werden - unter anderem von Wissenschaftlern des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung aus Büsum (Kreis Dithmarschen). Für den Forscher Joseph Schnitzler ist das eine einmalige Gelegenheit. "Es ist sehr interessant, jetzt diese Chance zu nutzen, um neue Erkenntnisse über die Tiere zu ergattern", erklärt Schnitzler. Die Experten versuchen auch zu ermitteln, warum der Pottwal gestorben ist. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

Überfall auf Tankstelle in Husum: 19-Jähriger festgenommen

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Polizei am Montag einen 19-Jährigen festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, eine Tankstelle in der Bredstedter Straße überfallen zu haben. Maskiert und bewaffnet habe er eine Angestellte aufgefordert, Bargeld herauszugeben, so die Polizei. Die Frau konnte flüchten und Passanten um Hilfe bitten. Die Polizei konnte den jungen Mann kurz darauf zwar festnehmen, musste ihn aber wegen mangelnder Beweise wieder frei lassen. Trotzdem ermittelt die Kriminalpolizei Husum weiter wegen versuchten schweren Raubes. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

SG Flensburg Handewitt muss gegen Fenix Toulouse ran

In der European League spielt die SG Flensburg Handewitt am Dienstag gegen Fenix Toulouse. Anwurf ist um 18.45 Uhr in der GP Joule Arena in Flensburg. SG Trainer Aleš Pajovič warnt vor einer starken Mannschaft aus Toulouse. "Die spielen gut, die spielen schnell", analysiert Pajovič. Trotzdem sei die SG gut auf den Gegner vorbereitet. In der Bundesliga geht es für die Flensburger dann am Sonntag (23.02) gegen die Füchse Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 09:30 Uhr

