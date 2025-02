Stand: 17.02.2025 09:40 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Toter Pottwal soll geborgen werden

Der angespülte tote Pottwal in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) wird voraussichtlich am Montag geborgen. Für die Bergung ist der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) verantwortlich. "Ich vermute, dass sie den Wal nochmal an den Haken nehmen. Heißt: ihn mit einem Schiff von Sylt an eine Festlandsstelle schleppen, um ihn dort zu zerlegen", sagt Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer. Der Kadaver war nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer am Freitag erstmals gesichtet worden. Muschelfischer hatten ihn in den Hafen geschleppt. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Halbseitige Sperrung der B5 bei Husum

Der Landesbetrieb für Straßenbau hat angekündigt, die Brücke der Bundesstaße über die Schienen zwischen der B201 und der Abfahrt Mildstedt (Kreis Nordfriesland) von Montag (17.2.) bis Freitag (21.2.) zu sanieren. Die B5 ist deshalb halbseitig gesperrt. Auch zwei Wirtschaftswege sind betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Flensburg und Husum: Gute Briefwahl-Beteiligung

Die Städte im Norden melden bisher eine gute Beteiligung bei der Briefwahl. In Flensburg und Husum (Kreis Nordfriesland) haben den Angaben zufolge bereits rund 25 Prozent aller Wahlberechtigten einen Wahlschein beantragt oder ihre Stimme im Rathaus abgeben. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind es laut Verwaltung 19 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 09:30 Uhr

Medelby: Scheune komplett ausgebrannt

In Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Sonntagnachmittag eine Scheune komplett ausgebrannt. Fünf Wehren mit etwa 100 Einsatzkräften waren vor Ort, um zu löschen, teilte die Rettungsleitstelle mit. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 07:00 Uhr

