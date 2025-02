Stand: 14.02.2025 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brände in Handewitt und Jerrishoe: Feuerwehren im Einsatz

In Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) brannte am Abend eine Pelletheizung in einem Mehrfamilienhaus. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden die Feuerwehren in Jarplund und Weding (Kreis Schleswig-Flensburg) alarmiert. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war die Europastraße für 45 Minuten voll gesperrt. Gegen Mitternacht kam es dann in Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem weiteren Brand: Eine Zwischendecke in einem Einfamilienhaus hatte Feuer gefangen. Rund 40 Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Nach drei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursachen sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Baubeginn für Mehrzweckhalle in Kropp

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) startet heute der Bau einer neuen Mehrzweckhalle. Das Gebäude wird drei Sportfelder, Veranstaltungsräume sowie einen 300-Quadratmeter-Kraftraum umfassen. Es entsteht in direkter Nähe zu Schul- und Sportanlagen. Bürgermeister Stefan Ploog betont die Bedeutung für Sport und Kultur in der Gemeinde. Neben dem Sportbetrieb soll die Halle auch Platz für Veranstaltungen wie Bälle und Feiern bieten. Bund und Land fördern das Projekt mit 4,3 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das kommende Jahr geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Fridays for Future demonstriert in Flensburg

In Flensburgstartet heute um 14 Uhr eine Klimademonstration von Fridays for Future. Der Protestzug beginnt am Südermarkt, führt durch die Innenstadt und endet mit einer Abschlusskundgebung an der Hafenspitze. Dort sprechen Vertreter der Grünen, der Linken und des SSW. Zudem wird eine Kunstinstallation als Mahnmal für den Klimaschutz aufgestellt. Parallel findet eine weitere Demonstration in Schleswig auf dem Capitolplatz statt. Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 09:30 Uhr