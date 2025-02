Stand: 13.02.2025 09:06 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

TBZ Flensburg: Einschränkungen durch Warnstreik

Am Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik in Teilen des öffentlichen Dienstes auf. Die Gewerkschaft fordert von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie drei Tage mehr Urlaub für alle Beschäftigten. Auch in Flensburg hat das Auswirkungen: Laut Technischem Betriebszentrum (TBZ) wird der Müll nicht überall planmäßig abgeholt. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände zeigt kein Verständnis für die Warnstreiks. Die Forderungen seien zu hoch, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Ehrung für TSB Flensburg

Der TSB Flensburg wird am Donnerstagnachmittag im Rathaus geehrt. Dort tragen sich Vertreter des Vereins ins Gästebuch der Stadt ein. Der TSB hatte vor knapp vier Wochen für seine Kinderschutzkampagne "Ein sicherer Ort für alle" den "Großen Stern des Sports" gewonnen. In der Kampagne ging es darum, über die unbedachte Handynutzung in Umkleidekabinen zu informieren. Beim "Großen Stern des Sports in Gold" handelt es sich um die bundesweit größte Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

Bürgerbus Ladelund droht das Aus

Dem ÖPNV-Angebot des Bürgerbus Ladelund droht im Sommer das Aus. Die zwei Busse und ein Transporter werden von Ehrenamtlichen gefahren. Im letzten Jahr nutzten täglich 115 Fahrgäste den Bürgerbus. Dabei werden die sieben Gemeinden Ladelund, Leck, Achtrup, Bramstedtlund, Karlum, Westre und Süderlügum (alle Kreis Nordfriesland) angefahren. Vor mehr als 10 Jahren hatte der Verein 36 Fahrerinnen und Fahrer. Heute sind es laut der Vorsitzenden Christel Hintz nur noch 22 und weiteres Personal hört bald auf. Der Verein hat Schwierigkeiten, Ersatz zu finden. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich beim Verein Bürgerbus Ladelund melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 09:30 Uhr

